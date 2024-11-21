https://ria.ru/20241121/norvegiya-1985051871.html
Посольство России осудило запрет на найм российских капитанов в Норвегии
Посольство России осудило запрет на найм российских капитанов в Норвегии - РИА Новости, 21.11.2024
Посольство России осудило запрет на найм российских капитанов в Норвегии
Посольство России в Норвегии назвало запрет властей Норвегии на найм российских капитанов на суда под норвежским флагом дискриминацией по национальному... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:12
2024-11-21T17:12
2024-11-21T17:12
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Посольство России в Норвегии назвало запрет властей Норвегии на найм российских капитанов на суда под норвежским флагом дискриминацией по национальному признаку. "В связи с решением о запрете с 18 ноября на найм граждан России в качестве капитанов на коммерческие суда под норвежским флагом посольство считает необходимым обозначить следующее. Рассматриваем эту меру как один из многочисленных шагов норвежских властей по вытеснению всего, связанного с Россией, из экономической, социальной и культурной жизни Норвегии. Квалифицируем это как вопиющую дискриминацию по национальному признаку", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства. Посольство отметило, что власти под лозунгом укрепления национальной безопасности готовы ослабить безопасность мореплавания, избавляясь от опытных профессионалов своего дела.
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в мире, россия, норвегия
Посольство России осудило запрет на найм российских капитанов в Норвегии
Посольство назвало запрет в Норвегии на найм российских капитанов дискриминацией
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Посольство
России в Норвегии назвало запрет властей Норвегии на найм российских капитанов на суда под норвежским флагом дискриминацией по национальному признаку.
"В связи с решением о запрете с 18 ноября на найм граждан России в качестве капитанов на коммерческие суда под норвежским флагом посольство считает необходимым обозначить следующее. Рассматриваем эту меру как один из многочисленных шагов норвежских властей по вытеснению всего, связанного с Россией, из экономической, социальной и культурной жизни Норвегии. Квалифицируем это как вопиющую дискриминацию по национальному признаку", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.
Посольство отметило, что власти под лозунгом укрепления национальной безопасности готовы ослабить безопасность мореплавания, избавляясь от опытных профессионалов своего дела.