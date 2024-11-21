https://ria.ru/20241121/norvegiya-1985027338.html
Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по обвинению в изнасилованиях
Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по обвинению в изнасилованиях - РИА Новости, 21.11.2024
Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по обвинению в изнасилованиях
Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйби заключен под стражу на неделю после того, как ему предъявили обвинения в двух изнасилованиях, сообщает в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:33
2024-11-21T15:33
2024-11-21T15:34
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйби заключен под стражу на неделю после того, как ему предъявили обвинения в двух изнасилованиях, сообщает в четверг телерадиокомпания NRK. Во вторник агентство Франс Пресс сообщило, что Хёйби был задержан по подозрению в изнасиловании. "Хёйби будет заключен под стражу на одну неделю с запретом на переписку и посещения", - сообщает NRK. Также отмечается, что полиция провела обыск в его доме. Как заявил адвокат обвиняемого Эйвинд Братлин, решение суда не будет обжаловано. По данным NRK, позднее Хёйби было предъявлено еще одно обвинение в изнасиловании, в обоих случаях речь идет о насильственных действиях без полового контакта. Как сообщил Эйвинд, клиент отрицает вину по всем обвинениям. В августе норвежская телерадиокомпания NRK сообщала, что старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, обвиненный в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В октябре телеканал TV2 сообщил, что Хёйби также предъявлены обвинения в жестоком обращении с двумя бывшими девушками, а также в написании сообщения с угрозой в адрес неназванного мужчины. Всего, указывает телерадиокомпания, в деле 27-летнего сына кронпринцессы сейчас шесть пострадавших.
https://ria.ru/20241106/bloger-1982319553.html
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в мире, норвегия
Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по обвинению в изнасилованиях
NRK: старшего сына кронпринцессы Норвегии арестовали по делу об изнасилованиях
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйби заключен под стражу на неделю после того, как ему предъявили обвинения в двух изнасилованиях, сообщает в четверг телерадиокомпания NRK
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Во вторник агентство Франс Пресс сообщило, что Хёйби был задержан по подозрению в изнасиловании. "Хёйби будет заключен под стражу на одну неделю с запретом на переписку и посещения", - сообщает NRK. Также отмечается, что полиция провела обыск в его доме.
Как заявил адвокат обвиняемого Эйвинд Братлин, решение суда не будет обжаловано.
По данным NRK, позднее Хёйби было предъявлено еще одно обвинение в изнасиловании, в обоих случаях речь идет о насильственных действиях без полового контакта. Как сообщил Эйвинд, клиент отрицает вину по всем обвинениям.
В августе норвежская телерадиокомпания NRK сообщала, что старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, обвиненный в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В октябре телеканал TV2 сообщил, что Хёйби также предъявлены обвинения в жестоком обращении с двумя бывшими девушками, а также в написании сообщения с угрозой в адрес неназванного мужчины.
Всего, указывает телерадиокомпания, в деле 27-летнего сына кронпринцессы сейчас шесть пострадавших.