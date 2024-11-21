https://ria.ru/20241121/norvegiya-1985027338.html

Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по обвинению в изнасилованиях

Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по обвинению в изнасилованиях - РИА Новости, 21.11.2024

Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по обвинению в изнасилованиях

Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйби заключен под стражу на неделю после того, как ему предъявили обвинения в двух изнасилованиях, сообщает в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:33

2024-11-21T15:33

2024-11-21T15:34

в мире

норвегия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/116308/11/1163081193_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_71d69c1a82dd7f5cf6d85e0d3668c3df.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйби заключен под стражу на неделю после того, как ему предъявили обвинения в двух изнасилованиях, сообщает в четверг телерадиокомпания NRK. Во вторник агентство Франс Пресс сообщило, что Хёйби был задержан по подозрению в изнасиловании. "Хёйби будет заключен под стражу на одну неделю с запретом на переписку и посещения", - сообщает NRK. Также отмечается, что полиция провела обыск в его доме. Как заявил адвокат обвиняемого Эйвинд Братлин, решение суда не будет обжаловано. По данным NRK, позднее Хёйби было предъявлено еще одно обвинение в изнасиловании, в обоих случаях речь идет о насильственных действиях без полового контакта. Как сообщил Эйвинд, клиент отрицает вину по всем обвинениям. В августе норвежская телерадиокомпания NRK сообщала, что старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, обвиненный в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В октябре телеканал TV2 сообщил, что Хёйби также предъявлены обвинения в жестоком обращении с двумя бывшими девушками, а также в написании сообщения с угрозой в адрес неназванного мужчины. Всего, указывает телерадиокомпания, в деле 27-летнего сына кронпринцессы сейчас шесть пострадавших.

https://ria.ru/20241106/bloger-1982319553.html

https://ria.ru/20241014/iznasilovanie-1978029610.html

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, норвегия