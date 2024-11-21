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Канцелярия Нетаньяху обвинила МУС в антисемитизме

Канцелярия Нетаньяху обвинила МУС в антисемитизме - РИА Новости, 21.11.2024

Канцелярия Нетаньяху обвинила МУС в антисемитизме

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила Международный уголовный суд (МУС) в предвзятости и антисемитизме после решения выдать ордер на... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:38

2024-11-21T16:38

2024-11-21T16:38

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила Международный уголовный суд (МУС) в предвзятости и антисемитизме после решения выдать ордер на арест премьера, а также экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта из-за предполагаемых военных преступлений в секторе Газа. "Антисемитское решение Международного уголовного суда равноценно современному делу Дрейфуса — и закончится оно так же. Израиль с негодованием отвергает абсурдные и ложные обвинения против него со стороны Международного уголовного суда, который является политически ангажированным и предвзятым органом", - говорится в заявлении канцелярии. В офисе Нетаньяху назвали войну с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа "справедливой", так как палестинские радикалы 7 октября 2023 года устроили "крупнейшую резню еврейского народа со времен Холокоста". "Это решение было принято коррумпированным главным прокурором, который пытается спастись от серьезных обвинений в сексуальных домогательствах, и предвзятыми судьями, движимыми антисемитской ненавистью к Израилю", - говорится в сообщении. В канцелярии подчеркнули, что ни одно антиизраильское решение не помешает Государству Израиль защищать своих граждан, и добавили, что "Нетаньяху не поддастся давлению, не сдастся и не отступит, пока не будут достигнуты все военные цели". Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241121/mus-1985025036.html

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