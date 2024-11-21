https://ria.ru/20241121/netanyakhu--1985064924.html

Нидерланды арестуют Нетаньяху по запросу МУС, если он приедет

Нидерланды арестуют Нетаньяху по запросу МУС, если он приедет - РИА Новости, 21.11.2024

Нидерланды арестуют Нетаньяху по запросу МУС, если он приедет

Нидерланды исполнят ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он окажется на территории страны,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:09

2024-11-21T18:09

2024-11-21T18:53

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ГААГА, 21 ноя - РИА Новости. Нидерланды исполнят ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он окажется на территории страны, заявил глава МИД королевства Каспар Велдкамп. "Совершенно очевидно, что мы исполним ордер на арест", - сказал Велдкамп на заседании парламента Нидерландов, отвечая на вопрос о том, арестуют ли Нидерланды Нетаньяху, если он окажется на территории этой страны. То же самое касается и ареста бывшего министра обороны Израиля Галланта. Министр подчеркнул, что Нидерланды уважают решение Международного уголовного суда и привержены исполнению Римского статута "на 100 процентов". Международный уголовный суд (МУС) в четверг выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20241121/oon-1985055227.html

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