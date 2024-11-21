Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды арестуют Нетаньяху по запросу МУС, если он приедет - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 21.11.2024 (обновлено: 18:53 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/netanyakhu--1985064924.html
Нидерланды арестуют Нетаньяху по запросу МУС, если он приедет
Нидерланды арестуют Нетаньяху по запросу МУС, если он приедет - РИА Новости, 21.11.2024
Нидерланды арестуют Нетаньяху по запросу МУС, если он приедет
Нидерланды исполнят ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он окажется на территории страны,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:09
2024-11-21T18:53
в мире
нидерланды
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
ГААГА, 21 ноя - РИА Новости. Нидерланды исполнят ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он окажется на территории страны, заявил глава МИД королевства Каспар Велдкамп. "Совершенно очевидно, что мы исполним ордер на арест", - сказал Велдкамп на заседании парламента Нидерландов, отвечая на вопрос о том, арестуют ли Нидерланды Нетаньяху, если он окажется на территории этой страны. То же самое касается и ареста бывшего министра обороны Израиля Галланта. Министр подчеркнул, что Нидерланды уважают решение Международного уголовного суда и привержены исполнению Римского статута "на 100 процентов". Международный уголовный суд (МУС) в четверг выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20241121/oon-1985055227.html
https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978428371.html
нидерланды
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд
В мире, Нидерланды, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд
Нидерланды арестуют Нетаньяху по запросу МУС, если он приедет

МИД Нидерландов: Нетаньяху арестуют по запросу МУС, если он будет в стране

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 21 ноя - РИА Новости. Нидерланды исполнят ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он окажется на территории страны, заявил глава МИД королевства Каспар Велдкамп.
"Совершенно очевидно, что мы исполним ордер на арест", - сказал Велдкамп на заседании парламента Нидерландов, отвечая на вопрос о том, арестуют ли Нидерланды Нетаньяху, если он окажется на территории этой страны. То же самое касается и ареста бывшего министра обороны Израиля Галланта.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В ООН прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху
Вчера, 17:24
Министр подчеркнул, что Нидерланды уважают решение Международного уголовного суда и привержены исполнению Римского статута "на 100 процентов".
Международный уголовный суд (МУС) в четверг выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Нетаньяху сравнил обвинения против себя с критикой Черчилля
17 октября, 03:28
 
В миреНидерландыИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала