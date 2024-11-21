https://ria.ru/20241121/nato-1984962137.html
НАТО подкрепляет эскалацию конфликта трупами украинцев, заявила Захарова
НАТО подкрепляет эскалацию конфликта трупами украинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 21.11.2024
НАТО подкрепляет эскалацию конфликта трупами украинцев, заявила Захарова
Страны НАТО на данный момент подкрепляют эскалацию конфликта в Украине трупами украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:11
2024-11-21T11:11
2024-11-21T11:11
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Страны НАТО на данный момент подкрепляют эскалацию конфликта в Украине трупами украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Эстонии о подкреплении силами мирного плана Дональда Трампа. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна в интервью газете Financial Times заявил, что Европе надо быть готовой отправить силы на Украину, чтобы "подкрепить" любое мирное соглашение, предложенное победившим на выборах в США Дональдом Трампом. "Сейчас страны НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украины, вот в этом они поднаторели. Эстония и другие прибалтийские режимы принадлежат к радикальному крылу североатлантического блока. Постоянно отмечается агрессивными провокационными воинствующими заявлениями в отношении нашей страны, кстати говоря, с откровенным националистическим подтекстом", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что теперь глава МИД Эстонии подстрекает других членов альянса поучаствовать в заведомо обречённой на провал авантюре, выразив непонимание, почему до стран альянса "не доходит", что появление на территории Украины контингентов НАТО будет означать вступление альянса в войну против России. "Мы же об этом неоднократно говорили. Это приведёт к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира", - заключила она.
https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html
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в мире, украина, эстония, россия, мария захарова, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Эстония, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, НАТО
НАТО подкрепляет эскалацию конфликта трупами украинцев, заявила Захарова
Захарова: НАТО подкрепляет эскалацию на Украине трупами украинцев
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Страны НАТО на данный момент подкрепляют эскалацию конфликта в Украине трупами украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Эстонии о подкреплении силами мирного плана Дональда Трампа.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна в интервью газете Financial Times заявил, что Европе
надо быть готовой отправить силы на Украину, чтобы "подкрепить" любое мирное соглашение, предложенное победившим на выборах в США
Дональдом Трампом.
"Сейчас страны НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украины, вот в этом они поднаторели. Эстония и другие прибалтийские режимы принадлежат к радикальному крылу североатлантического блока. Постоянно отмечается агрессивными провокационными воинствующими заявлениями в отношении нашей страны, кстати говоря, с откровенным националистическим подтекстом", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что теперь глава МИД Эстонии подстрекает других членов альянса поучаствовать в заведомо обречённой на провал авантюре, выразив непонимание, почему до стран альянса "не доходит", что появление на территории Украины контингентов НАТО будет означать вступление альянса в войну против России.
"Мы же об этом неоднократно говорили. Это приведёт к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира", - заключила она.