Рейтинг@Mail.ru
НАТО подкрепляет эскалацию конфликта трупами украинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/nato-1984962137.html
НАТО подкрепляет эскалацию конфликта трупами украинцев, заявила Захарова
НАТО подкрепляет эскалацию конфликта трупами украинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 21.11.2024
НАТО подкрепляет эскалацию конфликта трупами украинцев, заявила Захарова
Страны НАТО на данный момент подкрепляют эскалацию конфликта в Украине трупами украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:11
2024-11-21T11:11
в мире
украина
эстония
россия
мария захарова
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739473676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e1c74a82f091d0c9960441883913c52.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Страны НАТО на данный момент подкрепляют эскалацию конфликта в Украине трупами украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Эстонии о подкреплении силами мирного плана Дональда Трампа. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна в интервью газете Financial Times заявил, что Европе надо быть готовой отправить силы на Украину, чтобы "подкрепить" любое мирное соглашение, предложенное победившим на выборах в США Дональдом Трампом. "Сейчас страны НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украины, вот в этом они поднаторели. Эстония и другие прибалтийские режимы принадлежат к радикальному крылу североатлантического блока. Постоянно отмечается агрессивными провокационными воинствующими заявлениями в отношении нашей страны, кстати говоря, с откровенным националистическим подтекстом", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что теперь глава МИД Эстонии подстрекает других членов альянса поучаствовать в заведомо обречённой на провал авантюре, выразив непонимание, почему до стран альянса "не доходит", что появление на территории Украины контингентов НАТО будет означать вступление альянса в войну против России. "Мы же об этом неоднократно говорили. Это приведёт к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира", - заключила она.
https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html
украина
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739473676_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_82331b68c432a66d46e5b44da03b453a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эстония, россия, мария захарова, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Эстония, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, НАТО
НАТО подкрепляет эскалацию конфликта трупами украинцев, заявила Захарова

Захарова: НАТО подкрепляет эскалацию на Украине трупами украинцев

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Страны НАТО на данный момент подкрепляют эскалацию конфликта в Украине трупами украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Эстонии о подкреплении силами мирного плана Дональда Трампа.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна в интервью газете Financial Times заявил, что Европе надо быть готовой отправить силы на Украину, чтобы "подкрепить" любое мирное соглашение, предложенное победившим на выборах в США Дональдом Трампом.
"Сейчас страны НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украины, вот в этом они поднаторели. Эстония и другие прибалтийские режимы принадлежат к радикальному крылу североатлантического блока. Постоянно отмечается агрессивными провокационными воинствующими заявлениями в отношении нашей страны, кстати говоря, с откровенным националистическим подтекстом", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что теперь глава МИД Эстонии подстрекает других членов альянса поучаствовать в заведомо обречённой на провал авантюре, выразив непонимание, почему до стран альянса "не доходит", что появление на территории Украины контингентов НАТО будет означать вступление альянса в войну против России.
"Мы же об этом неоднократно говорили. Это приведёт к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира", - заключила она.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Эрдоган призвал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной России
19 ноября, 20:24
 
В миреУкраинаЭстонияРоссияМария ЗахароваДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала