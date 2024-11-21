https://ria.ru/20241121/napadenie-1984999817.html

В Новосибирске проверят сообщения о нападении на девушку и таксиста

В Новосибирске проверят сообщения о нападении на девушку и таксиста - РИА Новости, 21.11.2024

В Новосибирске проверят сообщения о нападении на девушку и таксиста

Парень в Новосибирске, возможно пьяный, налетел на девушку и сбил ее с ног, другой молодой человек ударил таксиста, пытавшегося прийти ей на помощь, полиция... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:09

2024-11-21T14:09

2024-11-21T14:09

происшествия

новосибирск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости. Парень в Новосибирске, возможно пьяный, налетел на девушку и сбил ее с ног, другой молодой человек ударил таксиста, пытавшегося прийти ей на помощь, полиция начала проверку. Видео, на котором, предположительно, пьяный молодой человек с разбега налетает на девушку и сбивает ее с ног, а она падает на землю, опубликовано в местных пабликах. Также на ролике видно, как таксист, ставший свидетелем инцидента, направляется к парню и что-то говорит ему. В это время на мужчину сзади набрасывается другой молодой человек, сбивает его с ног. Таксист самостоятельно поднимается, между ними начинается потасовка. Девушку молодой человек сначала пытается привести в чувство, а затем парни ее куда-то уносят. "Сообщений в полицию о данном происшествии от кого-либо не поступало, из медицинских учреждений также информации получено не было. Публикация… зарегистрирована в отделе полиции № 7 "Ленинский" управления МВД России по городу Новосибирску для проведения проверки по обстоятельствам на видеозаписи и установления участников произошедшего", – сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД региона.

https://ria.ru/20241114/kuban-1983842049.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)