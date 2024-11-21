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На Кубани введут автоматизированную упрощенную систему налогообложения - РИА Новости, 21.11.2024
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Краснодарский край
 
19:50 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/nalogooblazhenie-1985080219.html
На Кубани введут автоматизированную упрощенную систему налогообложения
На Кубани введут автоматизированную упрощенную систему налогообложения - РИА Новости, 21.11.2024
На Кубани введут автоматизированную упрощенную систему налогообложения
Депутаты законодательного собрания Кубани приняли краевой закон, согласно которому с 1 января 2025 года в регионе введут специальный налоговый режим... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:50
2024-11-21T19:50
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КРАСНОДАР, 21 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Кубани приняли краевой закон, согласно которому с 1 января 2025 года в регионе введут специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН) для поддержки бизнесменов, сообщили в пресс-службе регионального парламента. "Специальный налоговый режим предусматривает автоматизацию процессов администрирования. Им могут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, доходы которых, учитываемые при определении налоговой базы, не должны превышать в текущем календарном году 60 миллионов рублей, а средняя численность работников за налоговый период не должна превышать пять человек. Налогоплательщики, применяющие АУСН, освобождены от уплаты страховых взносов за работников, а также за себя как индивидуального предпринимателя", - говорится в сообщении. Кроме того, при применении упрощенной системы налогоплательщики освобождаются от обязанности предоставления в налоговый орган декларации. Учет доходов и расходов ведется в личном кабинете налогоплательщика. Отмечается, что, согласно принятому кубанскими депутатами законопроекту, специальный налоговый режим будет введен с 1 января 2025 года. "Использование автоматизированной упрощенной системы налогообложения даст возможность упростить отчетность и ведение процессов администрирования, а также уменьшить расходы в части уплаты страховых взносов за работников. Это пойдет на пользу дела и улучшит деловой климат, возможно, поможет некоторым начинающим предпринимателям начать успешный бизнес", - отметил председатель правительства Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20241121/kuban-1985000791.html
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краснодарский край, налоги
Краснодарский край, Краснодарский край, Налоги

На Кубани введут автоматизированную упрощенную систему налогообложения

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 21 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Кубани приняли краевой закон, согласно которому с 1 января 2025 года в регионе введут специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН) для поддержки бизнесменов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
"Специальный налоговый режим предусматривает автоматизацию процессов администрирования. Им могут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, доходы которых, учитываемые при определении налоговой базы, не должны превышать в текущем календарном году 60 миллионов рублей, а средняя численность работников за налоговый период не должна превышать пять человек. Налогоплательщики, применяющие АУСН, освобождены от уплаты страховых взносов за работников, а также за себя как индивидуального предпринимателя", - говорится в сообщении.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Кроме того, при применении упрощенной системы налогоплательщики освобождаются от обязанности предоставления в налоговый орган декларации. Учет доходов и расходов ведется в личном кабинете налогоплательщика.
Отмечается, что, согласно принятому кубанскими депутатами законопроекту, специальный налоговый режим будет введен с 1 января 2025 года.
"Использование автоматизированной упрощенной системы налогообложения даст возможность упростить отчетность и ведение процессов администрирования, а также уменьшить расходы в части уплаты страховых взносов за работников. Это пойдет на пользу дела и улучшит деловой климат, возможно, поможет некоторым начинающим предпринимателям начать успешный бизнес", - отметил председатель правительства Юрий Бурлачко.
Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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