https://ria.ru/20241121/muzeikremlya-1985028603.html
Музеи Московского Кремля представят выставку в Омане в 2025 году
Музеи Московского Кремля представят выставку в Омане в 2025 году - РИА Новости, 21.11.2024
Музеи Московского Кремля представят выставку в Омане в 2025 году
Музеи Московского Кремля представят выставочный проект "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния" в Национальном музее Султаната Оман осенью... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:49
2024-11-21T15:49
2024-11-21T15:49
музейные маршруты россии
елена гагарина
оман
россия
московский кремль (музей-заповедник)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Музеи Московского Кремля представят выставочный проект "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния" в Национальном музее Султаната Оман осенью 2025 года, сообщила генеральный директор институции Елена Гагарина."За рубежом Музеи Московского Кремля представят масштабный выставочный проект "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния", который стартует осенью 2025 года в Национальном музее Султаната Оман. Посетители увидят дипломатические подарки, парадное конское убранство, шедевры придворных мастерских, в том числе оружие и доспехи, выполненные по восточным образцам и декорированные в восточном стиле", - сказала Гагарина, представляя планы музея в Минкультуры РФ.В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Парадном Вестибюле Оружейной палаты откроется выставка "1941 – 1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища". Она представит предметы из музейного собрания, которые были эвакуированы на Урал в военное время и вернулись в Оружейную палату после окончания войны. Часть артефактов посетители увидят впервые.Музеи также подготовят экспозицию "Награды России. За труды на благо Отечества" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию учреждения ордена Александра Невского в Хабаровске в августе. На ней будут представлены ордена, медали и кубки, а также жалованные золотые монеты, которыми награждали за воинскую службу с ранних времен.В Государственном музее Южного Урала в Челябинске музей планирует открыть выставку "Царь и Патриарх" об истории патриаршества в XVII столетии. Зрители узнают, как отзывалось искусство на обстоятельства взаимоотношений Государства и Церкви в этот период благодаря предметам из царских и патриарших заказов.
https://ria.ru/20241121/gimplany-1985025193.html
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елена гагарина, оман, россия, московский кремль (музей-заповедник)
Музейные маршруты России, Елена Гагарина, Оман, Россия, Московский Кремль (музей-заповедник)
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Музеи Московского Кремля представят выставочный проект "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния" в Национальном музее Султаната Оман осенью 2025 года, сообщила генеральный директор институции Елена Гагарина.
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"За рубежом Музеи Московского Кремля представят масштабный выставочный проект "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния", который стартует осенью 2025 года в Национальном музее Султаната Оман. Посетители увидят дипломатические подарки, парадное конское убранство, шедевры придворных мастерских, в том числе оружие и доспехи, выполненные по восточным образцам и декорированные в восточном стиле", - сказала Гагарина, представляя планы музея в Минкультуры РФ.
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Парадном Вестибюле Оружейной палаты откроется выставка "1941 – 1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища". Она представит предметы из музейного собрания, которые были эвакуированы на Урал в военное время и вернулись в Оружейную палату после окончания войны. Часть артефактов посетители увидят впервые.
Музеи также подготовят экспозицию "Награды России. За труды на благо Отечества" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию учреждения ордена Александра Невского в Хабаровске в августе. На ней будут представлены ордена, медали и кубки, а также жалованные золотые монеты, которыми награждали за воинскую службу с ранних времен.
В Государственном музее Южного Урала в Челябинске музей планирует открыть выставку "Царь и Патриарх" об истории патриаршества в XVII столетии. Зрители узнают, как отзывалось искусство на обстоятельства взаимоотношений Государства и Церкви в этот период благодаря предметам из царских и патриарших заказов.