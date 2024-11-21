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Новым регионам направят более 750 миллионов рублей на медоборудование - РИА Новости, 21.11.2024
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17:29 21.11.2024 (обновлено: 17:35 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/mishustin-1985057027.html
Новым регионам направят более 750 миллионов рублей на медоборудование
Новым регионам направят более 750 миллионов рублей на медоборудование - РИА Новости, 21.11.2024
Новым регионам направят более 750 миллионов рублей на медоборудование
Правительство России дополнительно направит Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям более 750 миллионов рублей на покупку... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:29
2024-11-21T17:35
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям более 750 миллионов рублей на покупку медицинского оборудования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня дополнительно направим в эти российские субъекты более 750 миллионов. Эти средства пойдут на покупку медицинского оборудования, это в первую очередь аппараты КТ и МРТ, а также рентгеновские установки", - сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.В правительстве рассчитывают, что госфинансирование ускорит обновление инфраструктуры в поликлиниках и больницах этих регионов, позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи и повысить ее доступность, добавил премьер.
https://ria.ru/20241021/mid-1979057683.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Экономика
Новым регионам направят более 750 миллионов рублей на медоборудование

Мишустин: новые регионы получат более 750 миллионов рублей на медоборудование

© iStock.com / gorodenkoffВрачи обсуждают снимки мозга
Врачи обсуждают снимки мозга - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Врачи обсуждают снимки мозга. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям более 750 миллионов рублей на покупку медицинского оборудования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня дополнительно направим в эти российские субъекты более 750 миллионов. Эти средства пойдут на покупку медицинского оборудования, это в первую очередь аппараты КТ и МРТ, а также рентгеновские установки", - сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.
В правительстве рассчитывают, что госфинансирование ускорит обновление инфраструктуры в поликлиниках и больницах этих регионов, позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи и повысить ее доступность, добавил премьер.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭкономика
 
 
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