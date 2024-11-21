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Новым регионам направят более 750 миллионов рублей на медоборудование
Новым регионам направят более 750 миллионов рублей на медоборудование - РИА Новости, 21.11.2024
Новым регионам направят более 750 миллионов рублей на медоборудование
Правительство России дополнительно направит Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям более 750 миллионов рублей на покупку... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:29
2024-11-21T17:29
2024-11-21T17:35
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям более 750 миллионов рублей на покупку медицинского оборудования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня дополнительно направим в эти российские субъекты более 750 миллионов. Эти средства пойдут на покупку медицинского оборудования, это в первую очередь аппараты КТ и МРТ, а также рентгеновские установки", - сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.В правительстве рассчитывают, что госфинансирование ускорит обновление инфраструктуры в поликлиниках и больницах этих регионов, позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи и повысить ее доступность, добавил премьер.
https://ria.ru/20241021/mid-1979057683.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Экономика
Новым регионам направят более 750 миллионов рублей на медоборудование
Мишустин: новые регионы получат более 750 миллионов рублей на медоборудование