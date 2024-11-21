https://ria.ru/20241121/mishustin-1985057027.html

Новым регионам направят более 750 миллионов рублей на медоборудование

Новым регионам направят более 750 миллионов рублей на медоборудование - РИА Новости, 21.11.2024

Новым регионам направят более 750 миллионов рублей на медоборудование

Правительство России дополнительно направит Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям более 750 миллионов рублей на покупку... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:29

2024-11-21T17:29

2024-11-21T17:35

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям более 750 миллионов рублей на покупку медицинского оборудования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня дополнительно направим в эти российские субъекты более 750 миллионов. Эти средства пойдут на покупку медицинского оборудования, это в первую очередь аппараты КТ и МРТ, а также рентгеновские установки", - сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.В правительстве рассчитывают, что госфинансирование ускорит обновление инфраструктуры в поликлиниках и больницах этих регионов, позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи и повысить ее доступность, добавил премьер.

https://ria.ru/20241021/mid-1979057683.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика