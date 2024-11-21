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Мишустин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2024
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10:45 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/mishustin-1984957304.html
Мишустин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником
Мишустин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2024
Мишустин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив, что служба вносит... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:45
2024-11-21T10:45
россия
михаил мишустин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив, что служба вносит серьезный вклад в развитие отечественной налоговой системы и обеспечивает экономическую безопасность РФ. "Поздравляю вас с Днем работника налоговых органов. Многие годы служба вносит серьезный вклад в развитие отечественной налоговой системы, обеспечивает экономическую безопасность государства. Именно от профессионализма, ответственности, эффективной работы сотрудников ФНС зависит наполнение бюджета, развитие деловой и инвестиционной активности, реализация масштабных проектов, решение задач в социальной сфере", - сказал Мишустин, его слова приводит пресс-служба кабмина. Он отметил, что благодаря цифровой трансформации ведомства, использованию электронных сервисов и инструментов повысились качество и оперативность взаимодействия с гражданами, улучшились условия для ведения бизнеса, а онлайн-сервисы и мобильные приложения повышают прозрачность налогообложения и упрощают многие процедуры. "Искренние слова признательности – ветеранам службы, которые передают свой опыт новому поколению специалистов. Желаю успехов в осуществлении намеченных планов, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким", - добавил Мишустин, который в 2010–2020 годах возглавлял Федеральную налоговую службу. Профессиональный праздник работников налоговых органов РФ, отмечаемый ежегодно 21 ноября, учрежден указом президента РФ от 11 ноября 2000 года.
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россия, михаил мишустин, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
Россия, Михаил Мишустин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
Мишустин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником

Мишустин: ФНС вносит серьезный вклад в развитие российской налоговой системы

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив, что служба вносит серьезный вклад в развитие отечественной налоговой системы и обеспечивает экономическую безопасность РФ.
"Поздравляю вас с Днем работника налоговых органов. Многие годы служба вносит серьезный вклад в развитие отечественной налоговой системы, обеспечивает экономическую безопасность государства. Именно от профессионализма, ответственности, эффективной работы сотрудников ФНС зависит наполнение бюджета, развитие деловой и инвестиционной активности, реализация масштабных проектов, решение задач в социальной сфере", - сказал Мишустин, его слова приводит пресс-служба кабмина.
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Володин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником
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Он отметил, что благодаря цифровой трансформации ведомства, использованию электронных сервисов и инструментов повысились качество и оперативность взаимодействия с гражданами, улучшились условия для ведения бизнеса, а онлайн-сервисы и мобильные приложения повышают прозрачность налогообложения и упрощают многие процедуры.
"Искренние слова признательности – ветеранам службы, которые передают свой опыт новому поколению специалистов. Желаю успехов в осуществлении намеченных планов, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким", - добавил Мишустин, который в 2010–2020 годах возглавлял Федеральную налоговую службу.
Профессиональный праздник работников налоговых органов РФ, отмечаемый ежегодно 21 ноября, учрежден указом президента РФ от 11 ноября 2000 года.
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