https://ria.ru/20241121/mishustin-1984957304.html

Мишустин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником

Мишустин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2024

Мишустин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив, что служба вносит... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:45

2024-11-21T10:45

2024-11-21T10:45

россия

михаил мишустин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив, что служба вносит серьезный вклад в развитие отечественной налоговой системы и обеспечивает экономическую безопасность РФ. "Поздравляю вас с Днем работника налоговых органов. Многие годы служба вносит серьезный вклад в развитие отечественной налоговой системы, обеспечивает экономическую безопасность государства. Именно от профессионализма, ответственности, эффективной работы сотрудников ФНС зависит наполнение бюджета, развитие деловой и инвестиционной активности, реализация масштабных проектов, решение задач в социальной сфере", - сказал Мишустин, его слова приводит пресс-служба кабмина. Он отметил, что благодаря цифровой трансформации ведомства, использованию электронных сервисов и инструментов повысились качество и оперативность взаимодействия с гражданами, улучшились условия для ведения бизнеса, а онлайн-сервисы и мобильные приложения повышают прозрачность налогообложения и упрощают многие процедуры. "Искренние слова признательности – ветеранам службы, которые передают свой опыт новому поколению специалистов. Желаю успехов в осуществлении намеченных планов, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким", - добавил Мишустин, который в 2010–2020 годах возглавлял Федеральную налоговую службу. Профессиональный праздник работников налоговых органов РФ, отмечаемый ежегодно 21 ноября, учрежден указом президента РФ от 11 ноября 2000 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика