https://ria.ru/20241121/mir-1985020158.html

"Все весьма прискорбно". О чем предупредил мир Далай-лама

"Все весьма прискорбно". О чем предупредил мир Далай-лама - РИА Новости, 21.11.2024

"Все весьма прискорбно". О чем предупредил мир Далай-лама

Далай-лама – не только духовный лидер тибетских буддистов. Он также авторитет для многих людей далеких от религии. Во многом – благодаря своим пророчествам,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:08

2024-11-21T15:08

2024-11-21T15:08

россия

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Далай-лама – не только духовный лидер тибетских буддистов. Он также авторитет для многих людей далеких от религии. Во многом – благодаря своим пророчествам, которые сбываются с невероятной точностью. О чем предупреждал один из самых известных живущих на Земле мудрецов – в материале РИА Новости.Беспомощны как детиВ свои без малого девяносто Тендзин Гьяцо, или Далай-лама XIV по-прежнему остается одним из главных властителей дум на планете. Он колесит по миру, читает лекции, проводит встречи с почитателями и последователями.Каждый при встрече старается узнать "что-то свое": религиозные люди – мудрое поучение о душе и теле, светские же – чего стоит ожидать в ближайшем будущем. Тем более, что Далай-лама охотно делится своими соображениями и прогнозами о судьбах разных стран и человечества в целом.Особенно чутко к его словам стали прислушиваться в 2021-м – в разгар пандемии коронавируса. По мнению духовного лидера, распространение COVID-19 стало закономерным и ожидаемым. В целом, это – результат плохой кармы, которую люди накопили в своих предыдущих жизнях."Это совершенно очевидно, – пояснял Далай-лама, – и в Абхидхарме (буддийском учении о мироустройстве. — Прим. ред.) говорится о том, что будет кальпа (длительный временной период. — Прим. ред.) оружия, кальпа болезней и кальпа голода".Первая кальпа — это то, что происходило в мире в предыдущие годы: две тяжелые мировые войны. Да и теперь оружие нет-нет, но все еще применяют. И, разумеется, оно приносит много бед.Следующая кальпа – кальпа голода. Она характеризуется тем, что люди сталкиваются с финансовыми трудностями. Чего и говорить! Чего стоит один лишь мировой финансовый кризис, разразившийся в 2008-м.А вот пандемия коронавируса, заключил Далай-лама, стала началом кальпы болезней. И не исключено, что миру не придется столкнуться с новыми, ранее неизвестными, заболеваниями. Пока же новостные ресурсы пестрят заголовками о новых случаях заражения вирусами Коксаки и обезьяньей оспы.Многие, рассуждал Далай-лама, возлагают большие надежды на современные технологии. В частности, на искусственный интеллект. Мол, ИИ – наглядный пример того, как можно создать новое живое существо, новое сознание. Оно будет в разы отличаться от человеческого. Понятное дело, в лучшую сторону."Сомневаюсь, – возражал духовный лидер. – Считаю, что технологии не могут тягаться с человеческим умом. Потому что ум и сознание сложнее современных технологий, в конечном итоге технологии зависят от сознания, они в руках человека… Полагать, что технологии могут решить все на свете проблемы или что их может решить тренировка сознания, — это крайние точки зрения".Это заблуждение о возможностях ИИ, по его мнению, напрямую вытекает из проблемы современного образования. Все дело в том, что оно носит "явно материалистическую направленность". Как результат, люди, прошедшие через такую систему, неосознанно строят свою жизнь вокруг материальных ценностей, создают материалистическую культуру.Однако в ситуациях, когда проблемы назревают в сфере внутренней жизни, наваливаются эмоциональные сложности, люди "материальной системы" оказываются беспомощны как дети. Не знают, как быть и к кому обратиться за помощью. Не для кого не секрет, что статистика по диагностированной клинической депрессии неумолимо растет. И случае печального исхода становится все больше."Так что проблема в современной системе образования. Я считаю, в нее необходимо включить уроки работы с эмоциями. Подобно тому, как мы учим детей гигиене тела, нужно преподавать и гигиену ума, чувств", – заключил Далай-лама.Не могут друг без другаНе менее любопытны прогнозы тибетского лидера и о двух сверхдержавах – России и США. На первый взгляд, прогноз звучит несколько странно: "Россия нуждается в западном мире и в Америке", поскольку первой нужны их технологии.Но, тут же добавляет он, и "Западу нужна Россия, поскольку она обладает огромными природными богатствами". Однако не хочется думать, что самая большая в мире страна окажется простым складом полезных ископаемых.И действительно: как гласит известная евангельская мудрость, "не хлебом единым жив человек". В случае Европы – не нефтью и газом. Старому Свету и Америке пришло время понять, что все в мире взаимосвязано. Если есть Запад, значит есть и Восток. И друг без друга они существовать не могут.Но для равновесия и взаимосуществования необходима общая точка, связующее звено. Именно Россия призвана обеспечить эту функцию."У России уникальное географическое положение, — объяснял Далай-лама, – она играет очень важную роль моста между Востоком и Западом. Также южный мир (Африка, Латинская Америка) испытывает большие проблемы, его судьба зависит от северного мира, а будущее северного мира зависит от южного".И если государства в перспективе хотят установиться на земле всеобщее благополучие и счастье, то различия по национальному, религиозному и другим признакам должны отойти на второй план. В нынешнем столетии должно осознать: семь миллиардов человек на планете — это одна большая семья.В этом смысле у России наибольший, чем у прочих стран, потенциал по построению счастливого мира. Самая большая по территории, объединяющая воедино множество культур и религий страна с новыми идеями, уважением друг к другу и "радость быть человеком"."У вас (россиян – Прим.ред.) есть все, чтобы стать ведущей нацией мира", – констатировал Далай-лама.Похожи, но такие разныеВ первую очередь, ответственность за столь сложную задачу – построить счастливое общество – лежит на главах государств. В 2019-м, когда в Белом доме в первый раз властвовал Дональд Трамп, лидер тибетских буддистов сравнил его с Владимиром Путиным."Как и Путин, он руководит огромной страной, – отметил он, – несет большой груз ответственности. Лидер такого государства должен … думать о том, что будет полезно для страны в долгосрочной перспективе. <…> Конечно, у меня нет права критиковать деятельность президента Трампа. Но вы подумайте: он продал миллиарды единиц оружия Саудовской Аравии. На мой взгляд, это неправильно. Он также вышел из Парижского соглашения по климату. Это весьма прискорбно".В завершении Далай-лама дополнил свое мнение о Трампе, сделав красноречивый жест рукой – мол, "безнадежно это все". Любопытно, изменится ли его отношение к скандальному политику в этот раз – когда тот второй раз сядет в президентское кресло?Путин же, напротив, уделяет много внимания тому, что происходит в разных частях мира. Но важно помнить: мир находится в критическом состоянии. А значит, заключил Далай-лама, Путину "нужно очень тщательно обдумывать свои действия, принимать во внимание картину в целом и понимать, что принесет пользу в долгосрочной перспективе".Налаживание экономических и политических отношений со странами азиатского региона, Латинской Америкой, Африкой, кажется, свидетельствуют о том, что российский лидер прислушался к советам духовного лидера."Найдется один сумасшедший"Разумеется, если есть люди, живущие на одной планете, значит есть и вызовы, на которые не иначе как всем миром не ответишь. Например, для таких проблем, как глобальное потепление, не существует государственных границ. Они затрагивают всех вне зависимости от национальности и вероисповедания."Год за годом, десятилетие за десятилетием температура окружающей среды будет расти, – дал пугающий прогноз Далай-лама. – Уже сегодня мы испытываем недостаток питьевой воды. Во второй половине этого века и в следующем вопросы климата выйдут на первый план".Чтобы понять всю серьезность проблемы, достаточно вспомнить всего несколько фактов. Таяние ледников Антарктиды – не так давно на вечно заледенелом континенте ученые первые признаки тундровой зоны. Аномальная засуха в Европе – мельчают такие гиганты как Рейн и Дунай."Есть ли смысл, – задается вопросом Далай-лама, – перед лицом таких серьезных угроз уделять внимание незначительным различиям между нами?"Пожалуй, больше климатической, человечество все же волнует другая проблема – начало Третьей мировой войны. А главное – будет ли она ядерной?Перед началом Второй мировой ученые разных стран немало потрудились, чтобы создать этот тип смертоносного оружия. Теперь же ракет с ядерным зарядом так много, что суммарная мощность их взрыва в несколько раз превзойдет бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Есть отчего переживать…"Не думаю, что существует реальная опасность Третьей мировой войны. Едва ли кто-то осмелится применить ядерное оружие. Разве что найдется сумасшедший с допуском к красной кнопке", – обнадеживает духовный лидер.Тем более, что в мире еще не перевелись мудрые и рассудительные политики. По крайней мере так считает Далай-лама. А раз он спокоен за будущее планеты, то и человечество может спать спокойно.

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия