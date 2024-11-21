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СМИ: Байден одним решением обрек украинцев на гибель - РИА Новости, 21.11.2024
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07:15 21.11.2024 (обновлено: 07:23 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/miny-1984933475.html
СМИ: Байден одним решением обрек украинцев на гибель
СМИ: Байден одним решением обрек украинцев на гибель - РИА Новости, 21.11.2024
СМИ: Байден одним решением обрек украинцев на гибель
Спорное решение администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине противопехотные мины не сможет переломить ход конфликта и лишь подвергнет... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T07:15
2024-11-21T07:23
джо байден
ллойд остин
украина
сша
россия
сергей лавров
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Спорное решение администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине противопехотные мины не сможет переломить ход конфликта и лишь подвергнет смертельной угрозе мирное население страны, полагает издание Responsible Statecraft.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал отправку данного вида вооружений Украине ответом на "изменившуюся тактику российских войск" и заверил, что мины имеют функцию самоликвидации, якобы делающую их применение безопасным."Как и спорное решение администрации Байдена о поставке Украине кассетных бомб &lt;…&gt;, этот шаг может дать ограниченный военный эффект, но он несет огромный риск для гражданского населения Украины и не переломит ход войны в пользу Киева", — считает автор материала.Также он опровергает "опасное заблуждение" Остина о безопасности использования таких мин, ссылаясь на мнение экспертов по вооружениям из Комитета друзей по национальному законодательству США. По их данным, случаи сбоя расхваленной Остином функции самоуничтожения хорошо задокументированы: например, американские "умные" мины во время войны в Персидском заливе выходили из строя в 150 раз чаще, чем утверждали в Пентагоне."Реальность такова, что, независимо от механизмов, призванных сделать это оружие более гуманным, недолговечные мины по-прежнему начинены взрывчатыми веществами, и поэтому их смертоносность, неизбирательный характер и способность причинять вред гражданскому населению никуда не деваются", — констатируется в материале.Отмечается, что решение Байдена, скорее всего, было продиктовано одним лишь желанием показать, что США готовы сделать "все возможное" ради победы Украины в вооруженном конфликте.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241119/reshenie-1984583554.html
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984923228.html
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джо байден, ллойд остин, украина, сша, россия, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Джо Байден, Ллойд Остин, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: Байден одним решением обрек украинцев на гибель

RS: украинцы заплатят жизнями за поставки США противопехотных мин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Спорное решение администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине противопехотные мины не сможет переломить ход конфликта и лишь подвергнет смертельной угрозе мирное население страны, полагает издание Responsible Statecraft.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал отправку данного вида вооружений Украине ответом на "изменившуюся тактику российских войск" и заверил, что мины имеют функцию самоликвидации, якобы делающую их применение безопасным.
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"Как и спорное решение администрации Байдена о поставке Украине кассетных бомб <…>, этот шаг может дать ограниченный военный эффект, но он несет огромный риск для гражданского населения Украины и не переломит ход войны в пользу Киева", считает автор материала.

Также он опровергает "опасное заблуждение" Остина о безопасности использования таких мин, ссылаясь на мнение экспертов по вооружениям из Комитета друзей по национальному законодательству США. По их данным, случаи сбоя расхваленной Остином функции самоуничтожения хорошо задокументированы: например, американские "умные" мины во время войны в Персидском заливе выходили из строя в 150 раз чаще, чем утверждали в Пентагоне.

"Реальность такова, что, независимо от механизмов, призванных сделать это оружие более гуманным, недолговечные мины по-прежнему начинены взрывчатыми веществами, и поэтому их смертоносность, неизбирательный характер и способность причинять вред гражданскому населению никуда не деваются", констатируется в материале.

Отмечается, что решение Байдена, скорее всего, было продиктовано одним лишь желанием показать, что США готовы сделать "все возможное" ради победы Украины в вооруженном конфликте.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Джо БайденЛлойд ОстинУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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