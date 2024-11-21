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В новый пакет американской помощи Украине вошли противопехотные мины - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:04 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/miny-1984923501.html
В новый пакет американской помощи Украине вошли противопехотные мины
В новый пакет американской помощи Украине вошли противопехотные мины - РИА Новости, 21.11.2024
В новый пакет американской помощи Украине вошли противопехотные мины
В новый пакет американской военной помощи Украине, о котором ранее сообщил Пентагон, вошли противопехотные мины, которые не были указаны в перечне передаваемых... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T01:04
2024-11-21T01:04
специальная военная операция на украине
ллойд остин
энтони блинкен
сергей лавров
украина
сша
россия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. В новый пакет американской военной помощи Украине, о котором ранее сообщил Пентагон, вошли противопехотные мины, которые не были указаны в перечне передаваемых вооружений, опубликованном министерством обороны США, следует из заявления госдепартамента. Согласно представленной госдепом номенклатуре вооружений, списываемых с американских армейских складов, ВСУ получат "нестойкие противопехотные мины". Их число не указывается. "В рамках увеличения помощи в сфере безопасности, о которой президент (США Джо - ред.) Байден объявил 26 сентября, Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет крайне необходимого оружия и техники нашим украинским партнерам", - указано в заявлении главы госдепа Энтони Блинкена. В среду Пентагон сообщил, что США выделяют Украине новый транш военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Согласно опубликованному минобороны релизу, в новый пакет войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, миномётные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, а также беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз. О передаче противопехотных мин в рамках указанного пакета военной поддержки Киева Пентагон не сообщал. Также у ведомств расходятся данные по другому виду техники. Госдеп сообщил, что Украина в рамках нового пакета получит электрическое снаряжение поддержки для истребителей F-16, хотя в перечне Пентагона оно отсутствует. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. По его словам, Украина уже занимается изготовлением собственных противопехотных мин. Шеф Пентагона при этом заверил, что мины, поставляемые США, "имеют контролируемую функцию самоликвидации, что делает их значительно безопаснее для дальнейшего использования". Остин подчеркнул, что Вашингтон обсуждал с Киевом ответственные методы применения таких вооружений, включая обязательную регистрацию мест установки мин и использование их самоликвидирующихся характеристик. Остин напомнил, что США с начала конфликта поставляют Украине противотанковые мины. По его словам, запросы Киева с тех пор изменились из-за изменения тактики ВС РФ. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984730306.html
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ллойд остин, энтони блинкен, сергей лавров, украина, сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, f-16, нато
Специальная военная операция на Украине, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Украина, США, Россия, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, F-16, НАТО
В новый пакет американской помощи Украине вошли противопехотные мины

Госдеп: Украина получит противопехотные мины в рамках объявленного пакета помощи

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. В новый пакет американской военной помощи Украине, о котором ранее сообщил Пентагон, вошли противопехотные мины, которые не были указаны в перечне передаваемых вооружений, опубликованном министерством обороны США, следует из заявления госдепартамента.
Согласно представленной госдепом номенклатуре вооружений, списываемых с американских армейских складов, ВСУ получат "нестойкие противопехотные мины". Их число не указывается.
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"В рамках увеличения помощи в сфере безопасности, о которой президент (США Джо - ред.) Байден объявил 26 сентября, Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет крайне необходимого оружия и техники нашим украинским партнерам", - указано в заявлении главы госдепа Энтони Блинкена.
В среду Пентагон сообщил, что США выделяют Украине новый транш военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Согласно опубликованному минобороны релизу, в новый пакет войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, миномётные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, а также беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз.
О передаче противопехотных мин в рамках указанного пакета военной поддержки Киева Пентагон не сообщал.
Также у ведомств расходятся данные по другому виду техники. Госдеп сообщил, что Украина в рамках нового пакета получит электрическое снаряжение поддержки для истребителей F-16, хотя в перечне Пентагона оно отсутствует.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений.
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По его словам, Украина уже занимается изготовлением собственных противопехотных мин. Шеф Пентагона при этом заверил, что мины, поставляемые США, "имеют контролируемую функцию самоликвидации, что делает их значительно безопаснее для дальнейшего использования".
Остин подчеркнул, что Вашингтон обсуждал с Киевом ответственные методы применения таких вооружений, включая обязательную регистрацию мест установки мин и использование их самоликвидирующихся характеристик. Остин напомнил, что США с начала конфликта поставляют Украине противотанковые мины. По его словам, запросы Киева с тех пор изменились из-за изменения тактики ВС РФ.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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