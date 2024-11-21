https://ria.ru/20241121/lzheyuristy-1984999360.html

Полицейские задержали лжеюристов, обманувших больше ста человек

Полицейские задержали лжеюристов, обманувших больше ста человек - РИА Новости, 21.11.2024

Полицейские задержали лжеюристов, обманувших больше ста человек

Полицейские задержали преступную группировку из десяти лжеюристов, обманувших больше 100 человек на сумму около 20 миллионов рублей, предлагая посредничество в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:04

2024-11-21T14:04

2024-11-21T14:04

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали преступную группировку из десяти лжеюристов, обманувших больше 100 человек на сумму около 20 миллионов рублей, предлагая посредничество в увеличении пенсий и возвращении потерянных вкладов в московском регионе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "В московском регионе мои коллеги задержали десятерых подозреваемых в мошенничестве под видом оказания юридических услуг пенсионерам", - сказала Волк. Предварительно установлено, что злоумышленники организовали кол-центр, сотрудники которого обзванивали граждан и предлагали консультации по правовым вопросам. Они обещали положительный исход в решении различных вопросов и ссылались на наличие связей в государственных органах. Войдя в доверие, аферисты убеждали, что помогут увеличить пенсию, оформить различные льготы, а также вернуть потерянные вклады в кредитно-потребительских кооперативах. Лжеюристы приглашали потенциальных клиентов в арендованные офисы и заключали с ними договоры. За свои услуги они получали от посетителей от 20 тысяч до трех миллионов рублей. По словам Волк, некоторые граждане отдавали последние сбережения или оформляли займы. После получения денежных средств подозреваемые имитировали работу, однако фактически свои обязательства не выполняли. В целях конспирации они меняли названия фирм, адреса офисов и кол-центра, переезжая в другие районы Москвы. "По предварительным данным, от противоправной деятельности пострадали более 100 граждан, причиненный ущерб превысил 20 миллионов рублей", - уточнила она. Возбуждено 41 уголовное дело по частям три и четыре статьи 159 УК РФ (Мошенничество), которые соединены в одно производство. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятеро находятся под домашним арестом, еще трое – под подпиской о невыезде, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241016/peterburg-1978303303.html

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происшествия, москва, россия, ирина волк