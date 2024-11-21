https://ria.ru/20241121/liksutov-1984954196.html
Ликсутов: в Москве увеличился выпуск ювелирных изделий и бижутерии
Ликсутов: в Москве увеличился выпуск ювелирных изделий и бижутерии - РИА Новости, 21.11.2024
Ликсутов: в Москве увеличился выпуск ювелирных изделий и бижутерии
С января по сентябрь 2024 года объем производства ювелирных изделий и бижутерии в столице вырос на 8,7%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:13
2024-11-21T11:13
2024-11-21T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. С января по сентябрь 2024 года объем производства ювелирных изделий и бижутерии в столице вырос на 8,7%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Под руководством Сергея Собянина в столице создаются благоприятные условия для развития ювелирной промышленности. Сегодня компании отрасли предлагают рынку широкий ассортимент продукции — от массовых украшений до изделий по индивидуальным эскизам. По итогам трех кварталов этого года предприятия почти на 9% нарастили производство ювелирных изделий и бижутерии, отгрузка заказчикам увеличилась более чем на 6% и составила около 33,9 миллиарда рублей", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Столичные предприятия производят серьги, колье, кольца, подвески, медальоны, броши, браслеты и другие изделия. Они используют золото, серебро, платину, бриллианты, изумруды, сапфиры и множество других драгоценных и полудрагоценных металлов и камней."Московские производители сегодня поднимают планку качества и формируют новую идентичность российской ювелирной отрасли. За январь — сентябрь они изготовили около1,4 миллиона серебряных украшений, что более чем в четыре раза превышает показатели 2023-го, свыше 380 тысяч золотых — почти на 40% больше, чем за аналогичный период предшествующего года", — добавил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Кроме того, за девять месяцев 2024 года столичные промышленники в 2,4 раза увеличили выпуск ювелирной продукции из других драгоценных металлов, а также создали около 2,5 миллиона единиц бижутерии.Сегодня столичным предприятиям доступно более 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и обеспечивают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. Это помогает повышать конкурентоспособность московских компаний на мировой арене и укрепляет экономику города.
https://ria.ru/20241120/liksutov-1984757398.html
https://ria.ru/20241119/vebinary-1984466753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. С января по сентябрь 2024 года объем производства ювелирных изделий и бижутерии в столице вырос на 8,7%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Под руководством Сергея Собянина
в столице создаются благоприятные условия для развития ювелирной промышленности. Сегодня компании отрасли предлагают рынку широкий ассортимент продукции — от массовых украшений до изделий по индивидуальным эскизам. По итогам трех кварталов этого года предприятия почти на 9% нарастили производство ювелирных изделий и бижутерии, отгрузка заказчикам увеличилась более чем на 6% и составила около 33,9 миллиарда рублей", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.
Столичные предприятия производят серьги, колье, кольца, подвески, медальоны, броши, браслеты и другие изделия. Они используют золото, серебро, платину, бриллианты, изумруды, сапфиры и множество других драгоценных и полудрагоценных металлов и камней.
"Московские производители сегодня поднимают планку качества и формируют новую идентичность российской ювелирной отрасли. За январь — сентябрь они изготовили около1,4 миллиона серебряных украшений, что более чем в четыре раза превышает показатели 2023-го, свыше 380 тысяч золотых — почти на 40% больше, чем за аналогичный период предшествующего года", — добавил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Кроме того, за девять месяцев 2024 года столичные промышленники в 2,4 раза увеличили выпуск ювелирной продукции из других драгоценных металлов, а также создали около 2,5 миллиона единиц бижутерии.
Сегодня столичным предприятиям доступно более 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и обеспечивают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. Это помогает повышать конкурентоспособность московских компаний на мировой арене и укрепляет экономику города.