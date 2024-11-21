Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: в Москве увеличился выпуск ювелирных изделий и бижутерии - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/liksutov-1984954196.html
Ликсутов: в Москве увеличился выпуск ювелирных изделий и бижутерии
Ликсутов: в Москве увеличился выпуск ювелирных изделий и бижутерии - РИА Новости, 21.11.2024
Ликсутов: в Москве увеличился выпуск ювелирных изделий и бижутерии
С января по сентябрь 2024 года объем производства ювелирных изделий и бижутерии в столице вырос на 8,7%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:13
2024-11-21T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984952429_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_0bba2419957345d791cede4d0abc0589.jpg
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. С января по сентябрь 2024 года объем производства ювелирных изделий и бижутерии в столице вырос на 8,7%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Под руководством Сергея Собянина в столице создаются благоприятные условия для развития ювелирной промышленности. Сегодня компании отрасли предлагают рынку широкий ассортимент продукции — от массовых украшений до изделий по индивидуальным эскизам. По итогам трех кварталов этого года предприятия почти на 9% нарастили производство ювелирных изделий и бижутерии, отгрузка заказчикам увеличилась более чем на 6% и составила около 33,9 миллиарда рублей", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Столичные предприятия производят серьги, колье, кольца, подвески, медальоны, броши, браслеты и другие изделия. Они используют золото, серебро, платину, бриллианты, изумруды, сапфиры и множество других драгоценных и полудрагоценных металлов и камней."Московские производители сегодня поднимают планку качества и формируют новую идентичность российской ювелирной отрасли. За январь — сентябрь они изготовили около1,4 миллиона серебряных украшений, что более чем в четыре раза превышает показатели 2023-го, свыше 380 тысяч золотых — почти на 40% больше, чем за аналогичный период предшествующего года", — добавил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Кроме того, за девять месяцев 2024 года столичные промышленники в 2,4 раза увеличили выпуск ювелирной продукции из других драгоценных металлов, а также создали около 2,5 миллиона единиц бижутерии.Сегодня столичным предприятиям доступно более 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и обеспечивают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. Это помогает повышать конкурентоспособность московских компаний на мировой арене и укрепляет экономику города.
https://ria.ru/20241120/liksutov-1984757398.html
https://ria.ru/20241119/vebinary-1984466753.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984952429_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_87ff85fa581e3e385ada94d26016c892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов

Ликсутов: в Москве увеличился выпуск ювелирных изделий и бижутерии

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство ювелирных изделий и бижутерии в Москве
Производство ювелирных изделий и бижутерии в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. С января по сентябрь 2024 года объем производства ювелирных изделий и бижутерии в столице вырос на 8,7%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Под руководством Сергея Собянина в столице создаются благоприятные условия для развития ювелирной промышленности. Сегодня компании отрасли предлагают рынку широкий ассортимент продукции — от массовых украшений до изделий по индивидуальным эскизам. По итогам трех кварталов этого года предприятия почти на 9% нарастили производство ювелирных изделий и бижутерии, отгрузка заказчикам увеличилась более чем на 6% и составила около 33,9 миллиарда рублей", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.
Ликсутов: с поддержкой Москвы наладят выпуск препаратов для онкобольных - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Ликсутов: с поддержкой Москвы наладят выпуск препаратов для онкобольных
20 ноября, 10:13
Столичные предприятия производят серьги, колье, кольца, подвески, медальоны, броши, браслеты и другие изделия. Они используют золото, серебро, платину, бриллианты, изумруды, сапфиры и множество других драгоценных и полудрагоценных металлов и камней.
"Московские производители сегодня поднимают планку качества и формируют новую идентичность российской ювелирной отрасли. За январь — сентябрь они изготовили около1,4 миллиона серебряных украшений, что более чем в четыре раза превышает показатели 2023-го, свыше 380 тысяч золотых — почти на 40% больше, чем за аналогичный период предшествующего года", — добавил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
Кроме того, за девять месяцев 2024 года столичные промышленники в 2,4 раза увеличили выпуск ювелирной продукции из других драгоценных металлов, а также создали около 2,5 миллиона единиц бижутерии.
Сегодня столичным предприятиям доступно более 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и обеспечивают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. Это помогает повышать конкурентоспособность московских компаний на мировой арене и укрепляет экономику города.
Вебинары по промышленному дизайну - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"МТШ" запустит вебинары на тему основ промышленного дизайна
19 ноября, 09:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала