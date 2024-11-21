https://ria.ru/20241121/lavrov-1984921492.html
Во Франции прокомментировали рукопожатие Лаврова и Макрона
Во Франции прокомментировали рукопожатие Лаврова и Макрона - РИА Новости, 21.11.2024
Во Франции прокомментировали рукопожатие Лаврова и Макрона
Рукопожатие главы МИД России Сергея Лаврова и президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 вызвало большой резонанс в СМИ, но регулярного диалога между... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T00:16
2024-11-21T00:16
2024-11-21T06:07
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эммануэль макрон
сергей лавров
большая двадцатка
саммит g20
в мире
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ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Рукопожатие главы МИД России Сергея Лаврова и президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 вызвало большой резонанс в СМИ, но регулярного диалога между странами нет, заявил официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан. "На саммите "Большой двадцатки" между президентом Франции и главой МИД России состоялся краткий контакт, о нем много писали в СМИ. Это рукопожатие стало темой многочисленных комментариев, однако регулярного диалога нет", — заявил он в интервью телеканалу LCI.При этом он назвал существующий между двумя странами диалог "хаотичным" и не стал комментировать вопрос о возможных телефонных переговорах министров иностранных дел. В понедельник Лавров и Макрон в ходе совместного фотографирования на саммите "Большой двадцатки" в Бразилии пожали друг другу руки. Видео рукопожатия опубликовало агентство Франс Пресс. На нем видно, как после того, как все лидеры выстроились на подиуме для фотографирования, Макрон, стоявший ниже, поднялся на верхний ярус подиума, чтобы протянуть руку Лаврову. При этом Макрон широко улыбался. Министр ответил на жест, они обменялись несколькими фразами.
https://ria.ru/20241120/makron-1984743479.html
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франция, россия, бразилия, эммануэль макрон, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20, в мире
Франция, Россия, Бразилия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире
Во Франции прокомментировали рукопожатие Лаврова и Макрона
МИД Франции: рукопожатие Лаврова и Макрона на саммите G20 вызвало резонанс