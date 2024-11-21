https://ria.ru/20241121/kvartira-1985049060.html

В Москве задержали третьего фигуранта дела об афере с квартирой Долиной

В Москве задержали третьего фигуранта дела об афере с квартирой Долиной - РИА Новости, 21.11.2024

В Москве задержали третьего фигуранта дела об афере с квартирой Долиной

Правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта дела об афере с продажей квартиры жительницы Москвы, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:05

2024-11-21T17:05

2024-11-21T17:05

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта дела об афере с продажей квартиры жительницы Москвы, сообщает столичная прокуратура. "Задержан еще один соучастник многомиллионного мошенничества, совершенного в отношении жительницы столицы. Им оказался 27-летний ранее судимый житель республики Татарстан. У фигуранта обнаружена банковская карта, на которую введенная в заблуждение потерпевшая по указанию аферистов 21 июня перевела 10 миллионов рублей, которые соучастники перевели на подконтрольные счета и распределили между собой", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что речь идет о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. По данным прокуратуры, задержанный привлек в преступную схему уже арестованного соучастника, на банковскую карту которого потерпевшая перевела 3 миллиона рублей, а также давал указания и координировал его преступные действия. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. В конце октября Таганский суд Москвы арестовал второго фигуранта - жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.

https://ria.ru/20241102/sledovatel-1981464383.html

https://ria.ru/20240910/kurer-1971739939.html

https://ria.ru/20240907/dolina-1971284492.html

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происшествия, москва, россия, йошкар-ола, лариса долина