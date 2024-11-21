https://ria.ru/20241121/kurakhovo-1984933995.html

Российские войска взяли под контроль элеватор в Курахово, сообщил Рогов

Российские войска взяли под контроль элеватор в Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 21.11.2024

Российские войска взяли под контроль элеватор в Курахово, сообщил Рогов

Российские войска взяли под контроль элеватор в городе Курахово западной части ДНР, бои за освобождение города от оккупации ВСУ продолжаются, сообщил РИА... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T07:24

2024-11-21T07:24

2024-11-21T07:24

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль элеватор в городе Курахово западной части ДНР, бои за освобождение города от оккупации ВСУ продолжаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры. "В Курахово идут активные боевые действия наступательного характера. Наши ребята взяли элеватор, плюс в самом центре идут боевые действия. Продвижение нашей армии достаточно ощутимое. Освобождение города идет целыми кварталами", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска продвинулись вперед южнее Курахово, освободив и взяв под контроль порядка 6 квадратных километров в районе сел Ильинка, Антоновка и Дальнее. "Идет активная зачистка южного кармана на кураховском направлении", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241120/snayper-1984603318.html

https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины