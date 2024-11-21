https://ria.ru/20241121/kupyansk-1985026715.html

Киев хочет забросить в Купянск диверсионный отряд, заявил глава ВГА

Киев хочет забросить в Купянск диверсионный отряд, заявил глава ВГА - РИА Новости, 21.11.2024

Киев хочет забросить в Купянск диверсионный отряд, заявил глава ВГА

Киев планирует "забросить" диверсионный отряд в Купянск Харьковской области после его освобождения российскими войсками, заявил журналистам замглавы российской... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:30

2024-11-21T15:30

2024-11-21T15:36

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россия

киев

андрей марочко

служба безопасности украины

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Киев планирует "забросить" диверсионный отряд в Купянск Харьковской области после его освобождения российскими войсками, заявил журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. Он рассказал, что на горячую линию УВД ВГА Харьковской области обратилась мать одного из студентов Харьковского национального университета имени Каразина, проживающего в городе Харькове. Ее сын, ранее задержанный сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), был доставлен в центр комплектации, а позднее передан сотрудникам СБУ. "Украинские спецслужбы, используя угрозы и психологические манипуляции вынудили студента вступить в диверсионный отряд, который планируют "забросить" на территорию Купянска после его освобождения российскими войсками", - сказал Лисняк. По его сведениям, задачей данной группы является уничтожение или временное выведение из строя транспорта, объектов связи, а также сбор информации о дислокации силовых органов РФ на освобожденных территориях. По словам Лисняка, в случае отказа от сотрудничества студенту угрожают открыть сфабрикованное уголовное дело о подозрении в коллаборационизме. Родители обратились на горячую линию из-за опасений за безопасность, жизнь и здоровье их ребенка. В четверг Минобороны РФ сообщило, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ряде районов, включая Купянск Харьковской области. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, во вторник сообщил агентству, что российские силы закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на данном участке.

https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html

https://ria.ru/20240528/ukrainskiy-1948811757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, киев, андрей марочко, служба безопасности украины, происшествия