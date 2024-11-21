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Киев хочет забросить в Купянск диверсионный отряд, заявил глава ВГА - РИА Новости, 21.11.2024
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15:30 21.11.2024 (обновлено: 15:36 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/kupyansk-1985026715.html
Киев хочет забросить в Купянск диверсионный отряд, заявил глава ВГА
Киев хочет забросить в Купянск диверсионный отряд, заявил глава ВГА - РИА Новости, 21.11.2024
Киев хочет забросить в Купянск диверсионный отряд, заявил глава ВГА
Киев планирует "забросить" диверсионный отряд в Купянск Харьковской области после его освобождения российскими войсками, заявил журналистам замглавы российской... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:30
2024-11-21T15:36
харьковская область
россия
киев
андрей марочко
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Киев планирует "забросить" диверсионный отряд в Купянск Харьковской области после его освобождения российскими войсками, заявил журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. Он рассказал, что на горячую линию УВД ВГА Харьковской области обратилась мать одного из студентов Харьковского национального университета имени Каразина, проживающего в городе Харькове. Ее сын, ранее задержанный сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), был доставлен в центр комплектации, а позднее передан сотрудникам СБУ. "Украинские спецслужбы, используя угрозы и психологические манипуляции вынудили студента вступить в диверсионный отряд, который планируют "забросить" на территорию Купянска после его освобождения российскими войсками", - сказал Лисняк. По его сведениям, задачей данной группы является уничтожение или временное выведение из строя транспорта, объектов связи, а также сбор информации о дислокации силовых органов РФ на освобожденных территориях. По словам Лисняка, в случае отказа от сотрудничества студенту угрожают открыть сфабрикованное уголовное дело о подозрении в коллаборационизме. Родители обратились на горячую линию из-за опасений за безопасность, жизнь и здоровье их ребенка. В четверг Минобороны РФ сообщило, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ряде районов, включая Купянск Харьковской области. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, во вторник сообщил агентству, что российские силы закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на данном участке.
https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html
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харьковская область, россия, киев, андрей марочко, служба безопасности украины, происшествия
Харьковская область, Россия, Киев, Андрей Марочко, Служба безопасности Украины, Происшествия
Киев хочет забросить в Купянск диверсионный отряд, заявил глава ВГА

Глава ВГА: Киев планирует забросить диверсантов в Купянск после его освобождения

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТанк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске
Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Киев планирует "забросить" диверсионный отряд в Купянск Харьковской области после его освобождения российскими войсками, заявил журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
Он рассказал, что на горячую линию УВД ВГА Харьковской области обратилась мать одного из студентов Харьковского национального университета имени Каразина, проживающего в городе Харькове. Ее сын, ранее задержанный сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), был доставлен в центр комплектации, а позднее передан сотрудникам СБУ.
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"Украинские спецслужбы, используя угрозы и психологические манипуляции вынудили студента вступить в диверсионный отряд, который планируют "забросить" на территорию Купянска после его освобождения российскими войсками", - сказал Лисняк.
По его сведениям, задачей данной группы является уничтожение или временное выведение из строя транспорта, объектов связи, а также сбор информации о дислокации силовых органов РФ на освобожденных территориях.
По словам Лисняка, в случае отказа от сотрудничества студенту угрожают открыть сфабрикованное уголовное дело о подозрении в коллаборационизме. Родители обратились на горячую линию из-за опасений за безопасность, жизнь и здоровье их ребенка.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ряде районов, включая Купянск Харьковской области. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, во вторник сообщил агентству, что российские силы закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на данном участке.
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