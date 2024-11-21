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На Кубани приняли дополнительные меры по защите дольщиков

На Кубани приняли дополнительные меры по защите дольщиков - РИА Новости, 21.11.2024

На Кубани приняли дополнительные меры по защите дольщиков

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому региональный Фонд защиты прав граждан признают социально... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T22:42

2024-11-21T22:42

2024-11-21T22:42

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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому региональный Фонд защиты прав граждан признают социально ориентированной некоммерческой организацией, что позволит предоставлять ему государственные преференции и дополнительно поддержать участников долевого строительства, сообщили в пресс-службе парламента региона. "Отнесение деятельности регионального фонда (защиты прав граждан - участников долевого строительства – ред.) к видам деятельности некоммерческих организаций для признания их социально ориентированными… позволит предоставлять фонду государственные и муниципальные преференции и будет способствовать завершению строительства проблемных объектов и восстановлению прав дольщиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что при участии регионального фонда уже введены в эксплуатацию 15 объектов, а строительство трех еще идет. "Созданный около пяти лет назад Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Краснодарском крае смог успешно помочь многим нашим землякам завершить работы на ряде проблемных объектов. Внесение изменений в краевое законодательство позволит фонду получить статус социально ориентированной некоммерческой организации и успешно продолжать свою деятельность до тех пор, пока само понятие "обманутый дольщик" не станет анахронизмом", - отметил председатель парламента Юрий Бурлачко.

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общество, краснодарский край, россия