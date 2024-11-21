https://ria.ru/20241121/krym-1984927242.html

В Крыму назвали майдан в Киеве глубочайшим провалом украинских элит

В Крыму назвали майдан в Киеве глубочайшим провалом украинских элит - РИА Новости, 21.11.2024

В Крыму назвали майдан в Киеве глубочайшим провалом украинских элит

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинский майдан, начавшийся одиннадцать лет назад, стал глубочайшим провалом украинских элит и... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T03:14

2024-11-21T03:14

2024-11-21T03:14

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владимир константинов

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петр порошенко

евросоюз

верховная рада украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинский майдан, начавшийся одиннадцать лет назад, стал глубочайшим провалом украинских элит и обернулся национальным самоубийством. "Это не ошибка украинского народа, не его выбор, это глубочайший провал украинских элит. Они понадеялись разом всё для себя решить - как тот Плохиш в известной сказочке. И пошли на национальное предательство, которое обернулось национальным самоубийством", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, если разбираться в частностях, то следует отметить, что никаких оснований для смены режима в 2014 году на Украине не было. "Произошёл обычный, типовой государственный переворот. Государство не смогло защитить себя и народ, не решилось применить для этого оружие. Тогда по зарождающейся государственности проехался нацистский танк, сейчас она разорвана в клочья, добивается Зеленским", - сказал глава парламента. По его словам, крах Украины вызывает большое сожаление, ведь это "братский народ, который оболванен западной иллюзией". "Мало того, этот провал создаёт опасный очаг нестабильности на наших границах, надолго подбрасывает нам проблем", - сказал глава парламента. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241031/gruziya-1981042668.html

https://ria.ru/20241024/vsu-1979725233.html

https://ria.ru/20240911/zhena-1972101118.html

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украина, россия, киев, владимир константинов, виктор янукович, петр порошенко, евросоюз, верховная рада украины