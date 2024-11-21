https://ria.ru/20241121/krutoy-1985027695.html

Композитор Крутой получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Композитор Крутой получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 21.11.2024

Композитор Крутой получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:34

2024-11-21T15:34

2024-11-21T15:42

культура

владимир путин

игорь крутой

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748172237_0:650:2048:1802_1920x0_80_0_0_3249154e427627824def42ba5bb82511.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Крутого Игоря Яковлевича - композитора, продюсера, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240822/medal-1967834646.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, игорь крутой