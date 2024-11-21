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Композитор Крутой получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 21.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:34 21.11.2024 (обновлено: 15:42 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/krutoy-1985027695.html
Композитор Крутой получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Композитор Крутой получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 21.11.2024
Композитор Крутой получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:34
2024-11-21T15:42
культура
владимир путин
игорь крутой
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Крутого Игоря Яковлевича - композитора, продюсера, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.
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владимир путин, игорь крутой
Культура, Владимир Путин, Игорь Крутой
Композитор Крутой получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил композитора Крутого орденом За заслуги перед Отечеством"

© Фото : PR НТВИгорь Крутой
Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : PR НТВ
Игорь Крутой. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Крутого Игоря Яковлевича - композитора, продюсера, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.
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КультураВладимир ПутинИгорь Крутой
 
 
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