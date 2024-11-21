https://ria.ru/20241121/kravchenko-1984964956.html

Глава Новороссийска Андрей Кравченко: экономика города работает стабильно

Глава Новороссийска Андрей Кравченко: экономика города работает стабильно - РИА Новости, 21.11.2024

Глава Новороссийска Андрей Кравченко: экономика города работает стабильно

Один из крупнейших городов-портов России Новороссийск в 2024 году смог нарастить бюджет и погасить муниципальный долг. Несмотря на санкции Запада и постоянную... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:34

2024-11-21T11:34

2024-11-21T11:34

краснодарский край

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

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Один из крупнейших городов-портов России Новороссийск в 2024 году смог нарастить бюджет и погасить муниципальный долг. Несмотря на санкции Запада и постоянную угрозу атак беспилотников город развивается: ведет активную деятельность по транспортировке грузов и экспорту, обновляет туристическую инфраструктуру и дороги. О предварительных итогах года и о планах на будущее в интервью РИА Новости рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.– Андрей Васильевич, какова наполняемость бюджета Новороссийска за прошедший период 2024 года? Какая динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ)?– За 10 месяцев 2024 года поступления в консолидированный бюджет края по городу Новороссийску составили более 49 миллиардов рублей, темп роста относительно АППГ 112,5%. В городской бюджет за 10 месяцев этого года поступило более 7,7 миллиарда рублей, что на 1,7 миллиарда рублей больше, чем за АППГ, темп роста доходов составил 127,4%.Основной объем поступлений в городскую казну за 10 месяцев текущего года составили налоги – это более 6,7 миллиарда рублей, или 87,4%. Прирост показали и неналоговые источники дохода – аренда муниципального имущества, муниципальные услуги и прочее, они составили один миллиард рублей.В конце 2024 года нам удалось полностью погасить муниципальный долг, который на начало года составлял более одного миллиарда рублей. Сэкономленные 110 миллионов рублей пойдут на решение социальных вопросов.– Бюджетные показатели вполне оптимистичные. А насколько влияют экспортные ограничения на экономику города? Ведь с 2022 года Новороссийский порт был включен в санкционный список Евросоюза, а с 2024 года – Канады.– Верно. Также наш порт находится под санкциями Австралии, Украины и Швейцарии. При этом экономика города работает стабильно, налажены логистические механизмы, транспортные и производственные потоки. А уровень безработицы у нас по-прежнему один из самых низких в Краснодарском крае – 0,2 %.Транспортная отрасль занимает более 50% от общего объема экономики города. С начала года объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям транспортного комплекса составил 279 миллиардов рублей, c темпом роста 114%.За текущий год перевалено 113 миллионов тонн всех видов грузов, что на 3% выше уровня предыдущего года. Увеличился экспорт зерна на 17%, контейнерных перевозок – на 7%, наливных грузов – на 1%. В частности, сельхозпредприятия экспортировали 674 тысячи бутылок винодельческой продукции.Налажен экспорт товаров в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Абхазию, Казахстан, Кыргызстан, а также в Израиль и Китай.Продолжаются работы по модернизации терминалов порта, что позволит увеличить экспорт за счет расширения мощностей.– Еще один важный вопрос – защита города в связи с угрозой атак беспилотников. Насколько жители могут чувствовать себя в безопасности?– Для защиты населения сформирована круглосуточная оперативная группа на базе Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) города Новороссийска, в составе которой сотрудники администрации, правоохранители, военные, МЧС.Мы закупаем современные средства борьбы с БПЛА. Разработан комплекс мер по защите потенциально опасных объектов и их работников, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В оповещении жителей задействовано 79 сирен и 46 сиренно-речевых установок. До 1 декабря 2024 года введем в эксплуатацию 16 таких установок, а в 2025 году – еще 17.Проводятся занятия, тренировки и инструктажи по действиям в случае нападения БПЛА. Постоянное информирование населения также проводится через местные СМИ, соцсети, домовые чаты, официальные мессенджеры.– Расскажите о планах реновации жилого фонда и строительстве социальных объектов в Новороссийске.– В городе реализуются программы комплексного развития территорий (КРТ) по инициативе правообладателя. Заключено пять договоров, в рамках которых появится шесть школ, 10 детских садов, три поликлиники, четыре спортивных объекта, новые скверы.Также в планах – обновление Центрального и Приморского районов. Подготовлено инвестиционное предложение по кварталам с самым высоким градостроительным потенциалом – вдоль улицы Суворовская и по Анапскому шоссе. В общей сложности там проживают почти 2,5 тысячи жителей.13 ноября депутаты приняли новый проект генерального плана развития Новороссийска, в рамках реализации которого до 2042 года в нашем городе запланировано строительство 131 социального объекта с самом Новороссийске и пригородных населенных пунктах: 31 школы, 57 детских садов, 43 учреждений дополнительного образования и 13 медицинских усреждений.– Андрей Васильевич, насколько интересен ваш город для туристов? Развивается ли сейчас рекреационная сфера в Новороссийске?– Конечно! Ежегодно Новороссийск посещают более 1,5 миллиона туристов. Для них создано почти 690 километров туристических маршрутов, работает около 200 гостиниц и отелей, номерной фонд составляет более пяти тысяч единиц.В этом году для гостей и жителей открыли четыре новых объекта: винодельческий дом "Бюрнье", винодельни "Раевское" и "Реликта", а также агротуристический комплекс Park Home.К следующему сезону заработают обновленные пляжи "Кристалл 2", "Широкая балка" и "На мысе". Также будет обустроен туристический маршрут.В 2024 году проект "Курортный сбор" принес в бюджет Краснодарского края от Новороссийска порядка 8,5 миллиона рублей. За счет этих средств уже к концу года мы благоустроим две зоны отдыха на набережной.– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о проекте развития Малой Земли.– Разработан проект "Сердце города", он включает в себя четыре основные зоны: мемориальный комплекс "Малая земля", Морской кафедральный собор, Дендропарк и особо охраняемую природную территорию "Прилагунье" с экотропами.По проекту благоустройства территории Малой земли (участок береговой линии на южной окраине Новороссийска в районе мыса Мысхако, где во время Великой Отечественной войны шли бои за освобождение Новороссийска и Тамани – прим. ред.) будет создан ландшафтный парк. Он разместится между мемориальным полем и Морским кафедральным собором в честь Николая Чудотворца. В цокольном этаже храма откроется музей боевой славы.– Как решается проблема с вывозом и утилизацией мусора? Практикуется ли раздельный сбор?– Действительно, мусор – серьезная проблема для города. В туристический сезон собираемость бытовых отходов вырастает на 50%.Организовано 3983 места накопления ТКО, в том числе 1957 площадок для жителей многоквартирных домов и частного сектора, 2026 – для хозяйствующих субъектов. В 2022 году закуплено 275 контейнеров для сбора пластика, сейчас заключен контракт на приобретение еще 100 контейнеров.В ближайшее время Российский экологический оператор (ППК "РЭО") организует в Новороссийске 17 площадок по утилизации картона, батареек и лампочек.Кроме того, проводится реконструкция канализационных сетей, а также строительство и реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК). В частности, завершено строительство ОСК в Абрау-Дюрсо и станице Натухаевской. На подходе еще целый ряд проектов.– И в завершении – дорожный вопрос. Когда появятся объездные дороги и как идет борьба с пробками?– Среднесуточная интенсивность движения на некоторых участках дорожной сети города превышает максимально допустимый уровень почти в семь раз.Проект автодороги "Северный обход" протяженностью 41,1 километра позволит перенаправить поток грузового транспорта в порт в обход жилой застройки. В настоящее время в Минтрансе РФ ведется его проработка.Также в планах – дорога "Южный обход"протяженностью 18,8 километра, которая должна соединить Южный район с федеральной автотрассой "Новороссийск – Керчь", минуя центр города. Сейчас ищем источники финансирования для выполнения проектно-изыскательских работ.До конца 2024 года планируется завершить реконструкцию участка дороги на пересечении улиц Горького, Видова и Анапского шоссе, что позволит на 30% увеличить пропускную способность в сторону 13 микрорайона и Абрау-Дюрсо.Реконструкция проспекта Дзержинского от Южной улицы до улицы Мурата Ахеджакас пуском шестиполосного движения увеличит допустимую интенсивность движения на этом участке в семь раз. Работы планируем завершить в 2025 году.В Южном районе запланировано еще три проекта по увеличению числа полос с двух до четырех, а также строительство четырехполосной дороги по улице Хворостянского от проспекта Дзержинского до улицы Шоссейной. Этот объект – начало "Южного обхода", он уже прошел государственную экспертизу.

https://ria.ru/20241021/novorossiysk-1979150020.html

https://realty.ria.ru/20240822/novostroyki-1967504687.html

https://ria.ru/20241016/novorossiysk-1978354709.html

https://ria.ru/20241108/kuban-1982701326.html

новороссийск

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Артем Смирнов

новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)