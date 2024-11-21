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Мэрия выделит 9 миллиардов рублей на подготовку к 400-летию Красноярска
Мэрия выделит 9 миллиардов рублей на подготовку к 400-летию Красноярска - РИА Новости, 21.11.2024
Мэрия выделит 9 миллиардов рублей на подготовку к 400-летию Красноярска
Власти Красноярска в течение трех лет выделят из бюджета города 9 миллиардов рублей на строительство и подготовку объектов инфраструктуры к 400-летию краевой... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:14
2024-11-21T09:14
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КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. Власти Красноярска в течение трех лет выделят из бюджета города 9 миллиардов рублей на строительство и подготовку объектов инфраструктуры к 400-летию краевой столицы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Об этом было заявлено на региональном оргкомитете по подготовке празднования юбилея. Под руководством губернатора Михаила Котюкова в мероприятии приняли участие руководители краевых министерств и ведомств, депутаты краевого и городского парламентов, ректоры вузов, представители предприятий и крупных корпораций. Ранее указом президента РФ юбилею Красноярска был присвоен статус мероприятия федерального значения. "Глава Красноярска Владислав Логинов доложил о подготовке к проведению празднования юбилея Красноярска. На объекты 400-летия на ближайшие три года в бюджете города Красноярска предусмотрено 9 миллиардов рублей, без учета других источников финансирования", - говорится в сообщении. Глава региона особо отметил, что существенно изменились подходы к организации городского пространства. "400-летие Красноярска – это мощный импульс для развития города. Он должен быть уютным, красивым, ярким. В рамках нашей региональной программы предусмотрены мероприятия по развитию экономики, социальной сферы, транспорта, благоустройству, улучшению экологии. Важно, что целевые показатели программы не заканчиваются на юбилейной дате, а охватывают развитие города на долгосрочную перспективу – до 2036 года", - подчеркнул Котюков. Губернатор, подводя итоги рабочей повестки, отметил, что общекраевые обсуждения по-прежнему будут проводиться на регулярной основе. Следующее совещание по празднованию юбилея Красноярска состоится в декабре. Проведет его руководитель федерального оргкомитета – заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
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красноярск, россия, красноярский край
Красноярск, Россия, Красноярский край
КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. Власти Красноярска в течение трех лет выделят из бюджета города 9 миллиардов рублей на строительство и подготовку объектов инфраструктуры к 400-летию краевой столицы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Об этом было заявлено на региональном оргкомитете по подготовке празднования юбилея. Под руководством губернатора Михаила Котюкова в мероприятии приняли участие руководители краевых министерств и ведомств, депутаты краевого и городского парламентов, ректоры вузов, представители предприятий и крупных корпораций. Ранее указом президента РФ юбилею Красноярска был присвоен статус мероприятия федерального значения.
"Глава Красноярска Владислав Логинов доложил о подготовке к проведению празднования юбилея Красноярска. На объекты 400-летия на ближайшие три года в бюджете города Красноярска предусмотрено 9 миллиардов рублей, без учета других источников финансирования", - говорится в сообщении.
Глава региона особо отметил, что существенно изменились подходы к организации городского пространства.
"400-летие Красноярска – это мощный импульс для развития города. Он должен быть уютным, красивым, ярким. В рамках нашей региональной программы предусмотрены мероприятия по развитию экономики, социальной сферы, транспорта, благоустройству, улучшению экологии. Важно, что целевые показатели программы не заканчиваются на юбилейной дате, а охватывают развитие города на долгосрочную перспективу – до 2036 года", - подчеркнул Котюков.
Губернатор, подводя итоги рабочей повестки, отметил, что общекраевые обсуждения по-прежнему будут проводиться на регулярной основе. Следующее совещание по празднованию юбилея Красноярска состоится в декабре. Проведет его руководитель федерального оргкомитета – заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
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