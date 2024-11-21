https://ria.ru/20241121/konstantinov-1984934333.html

В Крыму предположили, какая судьба ждала полуостров в составе Украины

В Крыму предположили, какая судьба ждала полуостров в составе Украины - РИА Новости, 21.11.2024

В Крыму предположили, какая судьба ждала полуостров в составе Украины

Киевский режим, пришедший к власти в результате майдана и госпереворота на Украине, готовил Крыму участь безлюдной пустыни, заявил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T07:31

2024-11-21T07:31

2024-11-21T07:31

украина

россия

севастополь

владимир константинов

виктор янукович

петр порошенко

евросоюз

верховная рада украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Киевский режим, пришедший к власти в результате майдана и госпереворота на Украине, готовил Крыму участь безлюдной пустыни, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Вспомним майдан 2004 года. Там были красивые лозунги о больших европейских зарплатах, некоррумпированном правосудии и многом другом. На майдане 2014 года уже не было никаких красивых речей. Только злоба, ненависть и стремление уничтожить все русское. Уничтожение всего русского в Крыму означало бы превращение нашего полуострова в безлюдную пустыню", - сказал Константинов. По его словам, эта угроза была вполне реальной и справиться с ней крымчане смогли только с помощью России. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241121/krym-1984932407.html

https://ria.ru/20241121/krym-1984927242.html

украина

россия

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украина, россия, севастополь, владимир константинов, виктор янукович, петр порошенко, евросоюз, верховная рада украины