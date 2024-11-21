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Конференция для автодилеров пройдет в Москве - РИА Новости, 21.11.2024
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16:13 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/konferentsiya-1985010363.html
Конференция для автодилеров пройдет в Москве
Конференция для автодилеров пройдет в Москве - РИА Новости, 21.11.2024
Конференция для автодилеров пройдет в Москве
"Авито Авто" проведет третью федеральную дилерскую конференцию "Высшая передача", сообщает пресс-служба платформы. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:13
2024-11-21T16:13
москва
максим кадаков
авито
авто
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. "Авито Авто" проведет третью федеральную дилерскую конференцию "Высшая передача", сообщает пресс-служба платформы.На мероприятии ведущие отраслевые эксперты проанализируют тренды уходящего года, повлиявшие на бизнес автопроизводителей и дилеров, а также представят прогнозы на 2025 год. Участники мероприятия – руководители департаментов продаж, закупок и маркетинга в автомобильном бизнесе.В центре внимания основной части конференции "Высшая передача" будут наиболее значимые для автоиндустрии факторы, меняющие модели потребительского поведения. Эксперты платформы представят аналитику, иллюстрирующую основные тренды отрасли, а также обсудят, как они влияют на бизнес автодилеров.Мероприятие будет разделено на параллельные тематические сессии в рамках трех потоков. Первый будет посвящен продажам и выкупу автомобилей.Второй поток будет сфокусирован на маркетинге. Эксперты расскажут об особенностях клиентского пути покупателей в автобизнесе, и как инструменты платформы объявлений помогают повышать эффективность продвижения.Третий поток ориентирован на постпродажное обслуживание автомобилей. Выступления специалистов-практиков будут посвящены настройке процессов под потребности автовладельцев, вопросу увеличения трафика на плановое ТО.Особенностью конференции станет сессия с лидерами мнений в автосфере, в которой примут участие блогеры Елена Лисовская (Лиса Рулит) и Алексей Жутиков (ПриветТачка), а также главный редактор журнала "За Рулем" Максим Кадаков. Модерировать сессию будет руководитель журнала "Авито Авто" Алексей Бутенко. Блогеры расскажут, кто сегодня является основным потребителем автоконтента, какие факторы являются ключевыми при принятии ими решения о покупке машины и как личные бренды помогают продвигать автобизнес.Завершится "Высшая передача" награждением победителей премии "Маркетолог года"."Высшая передача" постоянно трансформируется, чтобы приносить максимальную пользу участникам автоиндустрии. Мы анализируем рыночные тренды и потребности дилеров и корректируем на основе полученных данных повестку конференции. Благодаря такому подходу она получается актуальной. В этом году на мероприятии будет три параллельных потока выступлений и обсуждений — такое разделение позволит глубоко проработать наиболее значимые сегодня темы. Мы всегда держим фокус на практическое применение полученных знаний, поэтому создаем на конференции среду для качественного нетворкинга, ведь обмен опытом и укрепление профессиональных связей помогает развивать бизнес", - сказал управляющий директор "Авито Авто" Кирилл Вотяков.Конференция пройдет офлайн в Orion Hall на Мичуринском проспекте, 43а, а онлайн-трансляция будет доступна на сайте мероприятия.
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РИА Новости
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москва, максим кадаков, авито, авто
Москва, Максим Кадаков, Авито, Авто

Конференция для автодилеров пройдет в Москве

© iStock.com / LuckyBusinessАвтосалон
Автосалон - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© iStock.com / LuckyBusiness
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. "Авито Авто" проведет третью федеральную дилерскую конференцию "Высшая передача", сообщает пресс-служба платформы.
На мероприятии ведущие отраслевые эксперты проанализируют тренды уходящего года, повлиявшие на бизнес автопроизводителей и дилеров, а также представят прогнозы на 2025 год. Участники мероприятия – руководители департаментов продаж, закупок и маркетинга в автомобильном бизнесе.
В центре внимания основной части конференции "Высшая передача" будут наиболее значимые для автоиндустрии факторы, меняющие модели потребительского поведения. Эксперты платформы представят аналитику, иллюстрирующую основные тренды отрасли, а также обсудят, как они влияют на бизнес автодилеров.
Мероприятие будет разделено на параллельные тематические сессии в рамках трех потоков. Первый будет посвящен продажам и выкупу автомобилей.
Второй поток будет сфокусирован на маркетинге. Эксперты расскажут об особенностях клиентского пути покупателей в автобизнесе, и как инструменты платформы объявлений помогают повышать эффективность продвижения.
Третий поток ориентирован на постпродажное обслуживание автомобилей. Выступления специалистов-практиков будут посвящены настройке процессов под потребности автовладельцев, вопросу увеличения трафика на плановое ТО.
Особенностью конференции станет сессия с лидерами мнений в автосфере, в которой примут участие блогеры Елена Лисовская (Лиса Рулит) и Алексей Жутиков (ПриветТачка), а также главный редактор журнала "За Рулем" Максим Кадаков. Модерировать сессию будет руководитель журнала "Авито Авто" Алексей Бутенко. Блогеры расскажут, кто сегодня является основным потребителем автоконтента, какие факторы являются ключевыми при принятии ими решения о покупке машины и как личные бренды помогают продвигать автобизнес.
Завершится "Высшая передача" награждением победителей премии "Маркетолог года".
"Высшая передача" постоянно трансформируется, чтобы приносить максимальную пользу участникам автоиндустрии. Мы анализируем рыночные тренды и потребности дилеров и корректируем на основе полученных данных повестку конференции. Благодаря такому подходу она получается актуальной. В этом году на мероприятии будет три параллельных потока выступлений и обсуждений — такое разделение позволит глубоко проработать наиболее значимые сегодня темы. Мы всегда держим фокус на практическое применение полученных знаний, поэтому создаем на конференции среду для качественного нетворкинга, ведь обмен опытом и укрепление профессиональных связей помогает развивать бизнес", - сказал управляющий директор "Авито Авто" Кирилл Вотяков.
Конференция пройдет офлайн в Orion Hall на Мичуринском проспекте, 43а, а онлайн-трансляция будет доступна на сайте мероприятия.
 
МоскваМаксим КадаковАвитоАвто
 
 
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