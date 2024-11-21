https://ria.ru/20241121/kitay-1984930895.html
Китай призвал к политическому урегулированию украинского кризиса
Китай призвал к политическому урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 21.11.2024
Китай призвал к политическому урегулированию украинского кризиса
Необходимо объединить больше голосов, стремящихся добиться мира на Украине, и проложить путь к политическому урегулированию кризиса, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T05:56
2024-11-21T05:56
2024-11-21T05:56
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Необходимо объединить больше голосов, стремящихся добиться мира на Украине, и проложить путь к политическому урегулированию кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с журналистами по итогам переговоров с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. "Китай и Бразилия совместно разработали "консенсус из шести пунктов" по политическому урегулированию украинского кризиса, а также создали группу "Друзей мира" по украинскому кризису вместе с соответствующими странами Глобального Юга", - заявил Си Цзиньпин. Он отметил, что "нам необходимо объединить больше голосов, стремящихся к миру, и проложить путь к политическому урегулированию украинского кризиса". Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Документ, во-первых, призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. Во-вторых, в документе подчеркивается, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. В-третьих, документ призывает увеличить объем гуманитарной помощи соответствующим регионам и не допустить разрастание гуманитарного кризиса, избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, Китай и Бразилия также выступили в поддержку обмена военнопленными между сторонами конфликта. Четвертый пункт указывает на недопустимость применения оружия массового уничтожения и то, что нельзя допустить возникновение ядерного кризиса. В пятом пункте Китай и Бразилия выступили против атак на АЭС и другие мирные атомные объекты. В-шестых, стороны призвали противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки.
https://ria.ru/20241120/pentagon-1984915857.html
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в мире, китай, бразилия, украина, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва
В мире, Китай, Бразилия, Украина, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва
Китай призвал к политическому урегулированию украинского кризиса
Си Цзиньпин: нужно проложить путь к политическому решению украинского кризиса
ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Необходимо объединить больше голосов, стремящихся добиться мира на Украине, и проложить путь к политическому урегулированию кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с журналистами по итогам переговоров с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
"Китай и Бразилия совместно разработали "консенсус из шести пунктов" по политическому урегулированию украинского кризиса, а также создали группу "Друзей мира" по украинскому кризису вместе с соответствующими странами Глобального Юга", - заявил Си Цзиньпин.
Он отметил, что "нам необходимо объединить больше голосов, стремящихся к миру, и проложить путь к политическому урегулированию украинского кризиса".
Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
Документ, во-первых, призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. Во-вторых, в документе подчеркивается, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. В-третьих, документ призывает увеличить объем гуманитарной помощи соответствующим регионам и не допустить разрастание гуманитарного кризиса, избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, Китай и Бразилия также выступили в поддержку обмена военнопленными между сторонами конфликта.
Четвертый пункт указывает на недопустимость применения оружия массового уничтожения и то, что нельзя допустить возникновение ядерного кризиса. В пятом пункте Китай и Бразилия выступили против атак на АЭС и другие мирные атомные объекты. В-шестых, стороны призвали противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки.