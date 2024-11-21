https://ria.ru/20241121/kartapolov-1985089427.html

Картаполов назвал заявление Путина предостережением Западу

Картаполов назвал заявление Путина предостережением Западу - РИА Новости, 22.11.2024

Картаполов назвал заявление Путина предостережением Западу

Заявление президента России Владимира Путина является открытым предостережением Западу от дальнейших необдуманных и опрометчивых действий, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T21:16

2024-11-21T21:16

2024-11-22T00:44

россия

владимир путин

андрей картаполов

госдума рф

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_563:853:2687:2048_1920x0_80_0_0_8bb080eb2f10e98c8918681144cbaf70.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина является открытым предостережением Западу от дальнейших необдуманных и опрометчивых действий, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Путин в четверг выступил с заявлением об обстановке в зоне спецоперации после ударов дальнобойным оружием по России. "Президент все сказал: емко, доходчиво и понятно для наших оппонентов. Это не просто сигнал Западу, это открытое предостережение от дальнейших действий, необдуманных и опрометчивых", - сказал Картаполов.

https://ria.ru/20241121/putin-1985082380.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, владимир путин, андрей картаполов, госдума рф, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"