https://ria.ru/20241121/kartapolov-1985089427.html
Картаполов назвал заявление Путина предостережением Западу
Картаполов назвал заявление Путина предостережением Западу - РИА Новости, 22.11.2024
Картаполов назвал заявление Путина предостережением Западу
Заявление президента России Владимира Путина является открытым предостережением Западу от дальнейших необдуманных и опрометчивых действий, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T21:16
2024-11-21T21:16
2024-11-22T00:44
россия
владимир путин
андрей картаполов
госдума рф
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина является открытым предостережением Западу от дальнейших необдуманных и опрометчивых действий, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Путин в четверг выступил с заявлением об обстановке в зоне спецоперации после ударов дальнобойным оружием по России. "Президент все сказал: емко, доходчиво и понятно для наших оппонентов. Это не просто сигнал Западу, это открытое предостережение от дальнейших действий, необдуманных и опрометчивых", - сказал Картаполов.
https://ria.ru/20241121/putin-1985082380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, андрей картаполов, госдума рф, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Владимир Путин, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Картаполов назвал заявление Путина предостережением Западу
Картаполов: заявление Путина предостерегает Запад от дальнейших действий