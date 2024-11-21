https://ria.ru/20241121/kanada-1985005863.html

В Канаде около 65 тысяч абонентов остались без света из-за шторма

В Канаде около 65 тысяч абонентов остались без света из-за шторма - РИА Новости, 21.11.2024

В Канаде около 65 тысяч абонентов остались без света из-за шторма

Около 65 тысяч абонентов остаются без электричества из-за шторма, обрушившегося на острова Галф и остров Ванкувер в Канаде, сообщает электроэнергетическая... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:33

2024-11-21T14:33

2024-11-21T14:33

в мире

ванкувер

канада

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Около 65 тысяч абонентов остаются без электричества из-за шторма, обрушившегося на острова Галф и остров Ванкувер в Канаде, сообщает электроэнергетическая компания BC Hydro. Как сообщил телеканал CBC со ссылкой на министерство окружающей среды Канады, сильнейшие порывы ветра скоростью до 47 метров в секунду были зарегистрированы у побережья острова Ванкувер. "Около 65 тысяч клиентов остаются без доступа к электроэнергии. Большинство из них - на острове Ванкувер и островах Галф", - говорится в сообщении на сайте BC Hydro. Сообщается, что изначально без электричества остались более 300 тысяч абонентов, однако на данный момент доступ к ней восстановлен для почти 80% из них. Представители компании добавляют, что в связи с серьезными повреждениями линий электропередач и погодными условиями восстановление подачи электричества для остальных клиентов потребует еще некоторого времени.

https://ria.ru/20241106/shtorm-1982081682.html

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ванкувер

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в мире, ванкувер, канада