https://ria.ru/20241121/kanada-1985005863.html
В Канаде около 65 тысяч абонентов остались без света из-за шторма
В Канаде около 65 тысяч абонентов остались без света из-за шторма - РИА Новости, 21.11.2024
В Канаде около 65 тысяч абонентов остались без света из-за шторма
Около 65 тысяч абонентов остаются без электричества из-за шторма, обрушившегося на острова Галф и остров Ванкувер в Канаде, сообщает электроэнергетическая... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:33
2024-11-21T14:33
2024-11-21T14:33
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Около 65 тысяч абонентов остаются без электричества из-за шторма, обрушившегося на острова Галф и остров Ванкувер в Канаде, сообщает электроэнергетическая компания BC Hydro. Как сообщил телеканал CBC со ссылкой на министерство окружающей среды Канады, сильнейшие порывы ветра скоростью до 47 метров в секунду были зарегистрированы у побережья острова Ванкувер. "Около 65 тысяч клиентов остаются без доступа к электроэнергии. Большинство из них - на острове Ванкувер и островах Галф", - говорится в сообщении на сайте BC Hydro. Сообщается, что изначально без электричества остались более 300 тысяч абонентов, однако на данный момент доступ к ней восстановлен для почти 80% из них. Представители компании добавляют, что в связи с серьезными повреждениями линий электропередач и погодными условиями восстановление подачи электричества для остальных клиентов потребует еще некоторого времени.
https://ria.ru/20241106/shtorm-1982081682.html
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в мире, ванкувер, канада
В Канаде около 65 тысяч абонентов остались без света из-за шторма
В Канаде около 65 тысяч абонентов остаются без электричества из-за шторма
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Около 65 тысяч абонентов остаются без электричества из-за шторма, обрушившегося на острова Галф и остров Ванкувер в Канаде, сообщает электроэнергетическая компания BC Hydro.
Как сообщил телеканал CBC со ссылкой на министерство окружающей среды Канады
, сильнейшие порывы ветра скоростью до 47 метров в секунду были зарегистрированы у побережья острова Ванкувер.
"Около 65 тысяч клиентов остаются без доступа к электроэнергии. Большинство из них - на острове Ванкувер и островах Галф", - говорится в сообщении на сайте BC Hydro.
Сообщается, что изначально без электричества остались более 300 тысяч абонентов, однако на данный момент доступ к ней восстановлен для почти 80% из них. Представители компании добавляют, что в связи с серьезными повреждениями линий электропередач и погодными условиями восстановление подачи электричества для остальных клиентов потребует еще некоторого времени.