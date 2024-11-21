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Медучреждения Камчатки получили на оборудование 1,4 млрд рублей за 4 года - РИА Новости, 21.11.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
14:05 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/kamchatka-1984999518.html
Медучреждения Камчатки получили на оборудование 1,4 млрд рублей за 4 года
Медучреждения Камчатки получили на оборудование 1,4 млрд рублей за 4 года - РИА Новости, 21.11.2024
Медучреждения Камчатки получили на оборудование 1,4 млрд рублей за 4 года
Медицинские учреждения Камчатского края получили 1,4 миллиарда рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования за четыре года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:05
2024-11-21T14:05
камчатский край
петропавловск-камчатский
владимир солодов
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости️. Медицинские учреждения Камчатского края получили 1,4 миллиарда рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования за четыре года, сообщает пресс-служба правительства региона. "В "Народной программе", которая реализуется по поручению губернатора Владимира Солодова, есть раздел - оснащение действующих медучреждений современным оборудованием. Ключевая задача данного раздела — внедрение современных технологий в диагностику и лечение заболеваний непосредственно на территории края. С 2020 по 2024 годы в рамках программы для медорганизаций приобретено различное современное оборудование на сумму более 1 миллиарда 400 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Викторию Сивак. Одной из основных причин смертности являются заболевания сердечно-сосудистой системы, поэтому достаточно большой блок оборудования поступил именно для этого направления здравоохранения. Помимо этого, с 2020 года было приобретено более 30 единиц оборудования в Камчатский краевой онкологический диспансер. Благодаря этому врачи могут проводить более точную диагностику и эффективное лечение. В частности, технологии позволили улучшить работу по раннему выявлению онкологических заболеваний и их лечению в крае. "Народная программа" реализуется на Камчатке с 2020 года. В нее вошли предложения жителей региона в части улучшения жизни на территории субъекта.
https://ria.ru/20241120/kamchatka-1984774705.html
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петропавловск-камчатский, владимир солодов, камчатка
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Камчатка

Медучреждения Камчатки получили на оборудование 1,4 млрд рублей за 4 года

© Фото : Официальный сайт исполнительных органов Камчатского краяРаботник медицинского учреждения в Камчатском крае
Работник медицинского учреждения в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края
Работник медицинского учреждения в Камчатском крае
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости️. Медицинские учреждения Камчатского края получили 1,4 миллиарда рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования за четыре года, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В "Народной программе", которая реализуется по поручению губернатора Владимира Солодова, есть раздел - оснащение действующих медучреждений современным оборудованием. Ключевая задача данного раздела — внедрение современных технологий в диагностику и лечение заболеваний непосредственно на территории края. С 2020 по 2024 годы в рамках программы для медорганизаций приобретено различное современное оборудование на сумму более 1 миллиарда 400 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Викторию Сивак.
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Одной из основных причин смертности являются заболевания сердечно-сосудистой системы, поэтому достаточно большой блок оборудования поступил именно для этого направления здравоохранения. Помимо этого, с 2020 года было приобретено более 30 единиц оборудования в Камчатский краевой онкологический диспансер. Благодаря этому врачи могут проводить более точную диагностику и эффективное лечение. В частности, технологии позволили улучшить работу по раннему выявлению онкологических заболеваний и их лечению в крае.
"Народная программа" реализуется на Камчатке с 2020 года. В нее вошли предложения жителей региона в части улучшения жизни на территории субъекта.
 
Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовКамчатка
 
 
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