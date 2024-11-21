https://ria.ru/20241121/kamchatka-1984999518.html
Медучреждения Камчатки получили на оборудование 1,4 млрд рублей за 4 года
Медучреждения Камчатки получили на оборудование 1,4 млрд рублей за 4 года - РИА Новости, 21.11.2024
Медучреждения Камчатки получили на оборудование 1,4 млрд рублей за 4 года
Медицинские учреждения Камчатского края получили 1,4 миллиарда рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования за четыре года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:05
2024-11-21T14:05
2024-11-21T14:05
камчатский край
петропавловск-камчатский
владимир солодов
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984998147_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8371753456c3ac3acc393631678ae7cb.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости️. Медицинские учреждения Камчатского края получили 1,4 миллиарда рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования за четыре года, сообщает пресс-служба правительства региона. "В "Народной программе", которая реализуется по поручению губернатора Владимира Солодова, есть раздел - оснащение действующих медучреждений современным оборудованием. Ключевая задача данного раздела — внедрение современных технологий в диагностику и лечение заболеваний непосредственно на территории края. С 2020 по 2024 годы в рамках программы для медорганизаций приобретено различное современное оборудование на сумму более 1 миллиарда 400 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Викторию Сивак. Одной из основных причин смертности являются заболевания сердечно-сосудистой системы, поэтому достаточно большой блок оборудования поступил именно для этого направления здравоохранения. Помимо этого, с 2020 года было приобретено более 30 единиц оборудования в Камчатский краевой онкологический диспансер. Благодаря этому врачи могут проводить более точную диагностику и эффективное лечение. В частности, технологии позволили улучшить работу по раннему выявлению онкологических заболеваний и их лечению в крае. "Народная программа" реализуется на Камчатке с 2020 года. В нее вошли предложения жителей региона в части улучшения жизни на территории субъекта.
https://ria.ru/20241120/kamchatka-1984774705.html
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984998147_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e57ab02259356d9d29a8bbd7d626efea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петропавловск-камчатский, владимир солодов, камчатка
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Камчатка
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости️. Медицинские учреждения Камчатского края получили 1,4 миллиарда рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования за четыре года, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В "Народной программе", которая реализуется по поручению губернатора Владимира Солодова
, есть раздел - оснащение действующих медучреждений современным оборудованием. Ключевая задача данного раздела — внедрение современных технологий в диагностику и лечение заболеваний непосредственно на территории края. С 2020 по 2024 годы в рамках программы для медорганизаций приобретено различное современное оборудование на сумму более 1 миллиарда 400 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Викторию Сивак.
Одной из основных причин смертности являются заболевания сердечно-сосудистой системы, поэтому достаточно большой блок оборудования поступил именно для этого направления здравоохранения. Помимо этого, с 2020 года было приобретено более 30 единиц оборудования в Камчатский краевой онкологический диспансер. Благодаря этому врачи могут проводить более точную диагностику и эффективное лечение. В частности, технологии позволили улучшить работу по раннему выявлению онкологических заболеваний и их лечению в крае.
"Народная программа" реализуется на Камчатке с 2020 года. В нее вошли предложения жителей региона в части улучшения жизни на территории субъекта.