https://ria.ru/20241121/kamchatka-1984999518.html

Медучреждения Камчатки получили на оборудование 1,4 млрд рублей за 4 года

Медучреждения Камчатки получили на оборудование 1,4 млрд рублей за 4 года - РИА Новости, 21.11.2024

Медучреждения Камчатки получили на оборудование 1,4 млрд рублей за 4 года

Медицинские учреждения Камчатского края получили 1,4 миллиарда рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования за четыре года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:05

2024-11-21T14:05

2024-11-21T14:05

камчатский край

петропавловск-камчатский

владимир солодов

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости️. Медицинские учреждения Камчатского края получили 1,4 миллиарда рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования за четыре года, сообщает пресс-служба правительства региона. "В "Народной программе", которая реализуется по поручению губернатора Владимира Солодова, есть раздел - оснащение действующих медучреждений современным оборудованием. Ключевая задача данного раздела — внедрение современных технологий в диагностику и лечение заболеваний непосредственно на территории края. С 2020 по 2024 годы в рамках программы для медорганизаций приобретено различное современное оборудование на сумму более 1 миллиарда 400 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Викторию Сивак. Одной из основных причин смертности являются заболевания сердечно-сосудистой системы, поэтому достаточно большой блок оборудования поступил именно для этого направления здравоохранения. Помимо этого, с 2020 года было приобретено более 30 единиц оборудования в Камчатский краевой онкологический диспансер. Благодаря этому врачи могут проводить более точную диагностику и эффективное лечение. В частности, технологии позволили улучшить работу по раннему выявлению онкологических заболеваний и их лечению в крае. "Народная программа" реализуется на Камчатке с 2020 года. В нее вошли предложения жителей региона в части улучшения жизни на территории субъекта.

https://ria.ru/20241120/kamchatka-1984774705.html

петропавловск-камчатский

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петропавловск-камчатский, владимир солодов, камчатка