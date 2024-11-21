https://ria.ru/20241121/kaluga-1985065313.html

Депутаты Калужского Заксобрания приняли закон об ограничении "наливаек"

Депутаты Калужского Заксобрания приняли закон об ограничении "наливаек" - РИА Новости, 21.11.2024

Депутаты Калужского Заксобрания приняли закон об ограничении "наливаек"

Депутаты Заксобрания Калужской области в четверг приняли закон, который существенно ограничит деятельность так называемых "наливаек", он вступит в силу с... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:12

2024-11-21T18:12

2024-11-21T18:12

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калужская область

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области в четверг приняли закон, который существенно ограничит деятельность так называемых "наливаек", он вступит в силу с первого марта 2025 года, сообщает пресс-служба законодательного органа региона. Проблема актуальна для многих населенных пунктов Калужской области. Там, где под видом оказания услуг общественного питания круглосуточно продают алкогольную продукцию, неизменно в вечернее и ночное время собираются граждане, нарушающие общественный порядок. В этом году субъектам РФ предоставлено право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В этой связи депутаты запретили продажу спиртного во всех объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов с 22 часов до 10 часов. "Закон долгожданный. Потребовалось время на его всестороннее обсуждение. Надеемся, что со вступлением его в силу, эта беда навсегда оставит Калужскую область", - подчеркнул председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, его слова приводит пресс-служба. Также при оказании услуг общественного питания алкогольную продукцию можно будет реализовывать только в объектах с залом обслуживания посетителей не менее 65 квадратных метров.

https://ria.ru/20241115/shashpa-1984051147.html

https://ria.ru/20241121/novoseltsev-1985062423.html

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калужская область, россия, алкоголь