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Депутаты Калужского Заксобрания приняли закон об ограничении "наливаек" - РИА Новости, 21.11.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
18:12 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/kaluga-1985065313.html
Депутаты Калужского Заксобрания приняли закон об ограничении "наливаек"
Депутаты Калужского Заксобрания приняли закон об ограничении "наливаек" - РИА Новости, 21.11.2024
Депутаты Калужского Заксобрания приняли закон об ограничении "наливаек"
Депутаты Заксобрания Калужской области в четверг приняли закон, который существенно ограничит деятельность так называемых "наливаек", он вступит в силу с... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:12
2024-11-21T18:12
калужская область
калужская область
россия
алкоголь
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области в четверг приняли закон, который существенно ограничит деятельность так называемых "наливаек", он вступит в силу с первого марта 2025 года, сообщает пресс-служба законодательного органа региона. Проблема актуальна для многих населенных пунктов Калужской области. Там, где под видом оказания услуг общественного питания круглосуточно продают алкогольную продукцию, неизменно в вечернее и ночное время собираются граждане, нарушающие общественный порядок. В этом году субъектам РФ предоставлено право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В этой связи депутаты запретили продажу спиртного во всех объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов с 22 часов до 10 часов. "Закон долгожданный. Потребовалось время на его всестороннее обсуждение. Надеемся, что со вступлением его в силу, эта беда навсегда оставит Калужскую область", - подчеркнул председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, его слова приводит пресс-служба. Также при оказании услуг общественного питания алкогольную продукцию можно будет реализовывать только в объектах с залом обслуживания посетителей не менее 65 квадратных метров.
https://ria.ru/20241115/shashpa-1984051147.html
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калужская область, россия, алкоголь
Калужская область, Калужская область, Россия, Алкоголь

Депутаты Калужского Заксобрания приняли закон об ограничении "наливаек"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлкоголь в магазине
Алкоголь в магазине - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алкоголь в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области в четверг приняли закон, который существенно ограничит деятельность так называемых "наливаек", он вступит в силу с первого марта 2025 года, сообщает пресс-служба законодательного органа региона.
Проблема актуальна для многих населенных пунктов Калужской области. Там, где под видом оказания услуг общественного питания круглосуточно продают алкогольную продукцию, неизменно в вечернее и ночное время собираются граждане, нарушающие общественный порядок.
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В этом году субъектам РФ предоставлено право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
В этой связи депутаты запретили продажу спиртного во всех объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов с 22 часов до 10 часов.
"Закон долгожданный. Потребовалось время на его всестороннее обсуждение. Надеемся, что со вступлением его в силу, эта беда навсегда оставит Калужскую область", - подчеркнул председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, его слова приводит пресс-служба.
Также при оказании услуг общественного питания алкогольную продукцию можно будет реализовывать только в объектах с залом обслуживания посетителей не менее 65 квадратных метров.
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