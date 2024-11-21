https://ria.ru/20241121/kadyrov-1985035391.html

Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024

Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:03

2024-11-21T16:03

2024-11-21T18:51

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 21 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ."Суджанское направление. В этой местности работает группа "Аида" спецназа "Ахмат" под командованием <…> Апти Алаудинова. На кадрах запечатлен момент уничтожения склада боеприпасов. Противник складировал боекомплект в одном из зданий", — сообщил глава Чечни. Кадыров предположил, что на складе хранилась немалая часть украинского вооружения. "После попадания произошла мгновенная детонация, которая уже доделала начатое нашими бойцами дело. Таким образом, всего один FPV-дрон разнес целый склад", — добавил он.Российская армия продолжает операцию по разгрому формирований ВСУ в Курской области. Противник вторгся на территорию региона 6 августа. По данным Минобороны на 21 ноября, всего за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более 34 540 человек личного состава.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240821/himars--1967669463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение склада боеприпасов ВСУ на суджанском направлении Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ на суджанском направлении 2024-11-21T16:03 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рамзан кадыров, вооруженные силы украины, безопасность