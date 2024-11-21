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Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
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16:03 21.11.2024 (обновлено: 18:51 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/kadyrov-1985035391.html
Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ
Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:03
2024-11-21T18:51
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 21 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ."Суджанское направление. В этой местности работает группа "Аида" спецназа "Ахмат" под командованием &lt;…&gt; Апти Алаудинова. На кадрах запечатлен момент уничтожения склада боеприпасов. Противник складировал боекомплект в одном из зданий", — сообщил глава Чечни. Кадыров предположил, что на складе хранилась немалая часть украинского вооружения. "После попадания произошла мгновенная детонация, которая уже доделала начатое нашими бойцами дело. Таким образом, всего один FPV-дрон разнес целый склад", — добавил он.Российская армия продолжает операцию по разгрому формирований ВСУ в Курской области. Противник вторгся на территорию региона 6 августа. По данным Минобороны на 21 ноября, всего за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более 34 540 человек личного состава.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240821/himars--1967669463.html
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Уничтожение склада боеприпасов ВСУ на суджанском направлении
Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ на суджанском направлении
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рамзан кадыров, вооруженные силы украины, безопасность
Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Кадыров показал кадры уничтожения склада ВСУ на суджанском направлении

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ГРОЗНЫЙ, 21 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ.
"Суджанское направление. В этой местности работает группа "Аида" спецназа "Ахмат" под командованием <…> Апти Алаудинова. На кадрах запечатлен момент уничтожения склада боеприпасов. Противник складировал боекомплект в одном из зданий", — сообщил глава Чечни.
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Кадыров предположил, что на складе хранилась немалая часть украинского вооружения.
"После попадания произошла мгновенная детонация, которая уже доделала начатое нашими бойцами дело. Таким образом, всего один FPV-дрон разнес целый склад", — добавил он.
Российская армия продолжает операцию по разгрому формирований ВСУ в Курской области. Противник вторгся на территорию региона 6 августа. По данным Минобороны на 21 ноября, всего за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более 34 540 человек личного состава.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Рамзан КадыровВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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