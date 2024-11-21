https://ria.ru/20241121/izrail-1985054559.html

Израиль предложил распространить суверенитет на Западный берег

Израиль предложил распространить суверенитет на Западный берег - РИА Новости, 21.11.2024

Израиль предложил распространить суверенитет на Западный берег

Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, предложил... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:21

2024-11-21T17:21

2024-11-21T17:21

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

йоав галант

международный уголовный суд

палестинская национальная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925735577_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d22a16e2818c970b3b45fdbe571f996a.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, предложил распространить израильский суверенитет на Западный берег в ответ на решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордера на арест премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. "Ответ на эти ордеры на арест - распространение суверенитета на всю территорию Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.), заселение всех частей страны и разрыв связей с террористической администрацией (Палестинская национальная администрация на Западном берегу - ред.), а также санкции", - написал Бен-Гвир в своем Telegram-канале. Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Большинство израильских политиков и деятелей из разного политического спектра решительно осудили данное решение.

https://ria.ru/20241121/mus-1985031371.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, палестинская национальная администрация