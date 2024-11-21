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Израиль предложил распространить суверенитет на Западный берег - РИА Новости, 21.11.2024
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17:21 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/izrail-1985054559.html
Израиль предложил распространить суверенитет на Западный берег
Израиль предложил распространить суверенитет на Западный берег - РИА Новости, 21.11.2024
Израиль предложил распространить суверенитет на Западный берег
Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, предложил... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:21
2024-11-21T17:21
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
палестинская национальная администрация
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, предложил распространить израильский суверенитет на Западный берег в ответ на решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордера на арест премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. "Ответ на эти ордеры на арест - распространение суверенитета на всю территорию Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.), заселение всех частей страны и разрыв связей с террористической администрацией (Палестинская национальная администрация на Западном берегу - ред.), а также санкции", - написал Бен-Гвир в своем Telegram-канале. Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Большинство израильских политиков и деятелей из разного политического спектра решительно осудили данное решение.
https://ria.ru/20241121/mus-1985031371.html
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, палестинская национальная администрация
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, Палестинская национальная администрация
Израиль предложил распространить суверенитет на Западный берег

Министр Бен-Гвир предложил распространить суверенитет Израиля на Западный берег

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
 Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, предложил распространить израильский суверенитет на Западный берег в ответ на решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордера на арест премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.
"Ответ на эти ордеры на арест - распространение суверенитета на всю территорию Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.), заселение всех частей страны и разрыв связей с террористической администрацией (Палестинская национальная администрация на Западном берегу - ред.), а также санкции", - написал Бен-Гвир в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Большинство израильских политиков и деятелей из разного политического спектра решительно осудили данное решение.
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Израиле раскритиковали решение МУС по Нетаньяху и Галанту
Вчера, 15:51
 
В миреИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судПалестинская национальная администрация
 
 
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