https://ria.ru/20241121/islandiya-1984928132.html
Извержение вулкана началось в Исландии, сообщила метеослужба
Извержение вулкана началось в Исландии, сообщила метеослужба - РИА Новости, 21.11.2024
Извержение вулкана началось в Исландии, сообщила метеослужба
Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T03:56
2024-11-21T03:56
2024-11-21T08:32
исландия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984938470_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bdbf001180db3ee16f53fdf9bb2ecd57.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны. "Началось извержение в скоплении кратеров Сундхнуксгигар", - говорится в сообщении на сайте метеослужбы Исландии. По данным телеканала RUV, начальник полиции Сюдюрнеса сообщил, что в городе Гриндавике проводится эвакуация. Как отмечает телеканал, служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение в связи с извержением вулкана.
https://ria.ru/20241108/roskosmos-1982754984.html
https://ria.ru/20240823/vulkan-1968103718.html
исландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984938470_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f25056d2ceb94deef472e796200180f1.jpg
Извержение вулкана на юго-западе Исландии
На юго-западе Исландии начал извергаться вулкан, жителей города Гриндавик эвакуируют. Местные СМИ показали кадры начала извержения.
2024-11-21T03:56
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исландия, в мире
Извержение вулкана началось в Исландии, сообщила метеослужба
Метеослужба Исландии сообщила об извержении вулкана на полуострове Рейкьянес