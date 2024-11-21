https://ria.ru/20241121/islandiya-1984928132.html

Извержение вулкана началось в Исландии, сообщила метеослужба

Извержение вулкана началось в Исландии, сообщила метеослужба - РИА Новости, 21.11.2024

Извержение вулкана началось в Исландии, сообщила метеослужба

Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T03:56

2024-11-21T03:56

2024-11-21T08:32

исландия

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны. "Началось извержение в скоплении кратеров Сундхнуксгигар", - говорится в сообщении на сайте метеослужбы Исландии. По данным телеканала RUV, начальник полиции Сюдюрнеса сообщил, что в городе Гриндавике проводится эвакуация. Как отмечает телеканал, служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение в связи с извержением вулкана.

https://ria.ru/20241108/roskosmos-1982754984.html

https://ria.ru/20240823/vulkan-1968103718.html

исландия

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Извержение вулкана на юго-западе Исландии На юго-западе Исландии начал извергаться вулкан, жителей города Гриндавик эвакуируют. Местные СМИ показали кадры начала извержения. 2024-11-21T03:56 true PT0M08S

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