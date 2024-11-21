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Извержение вулкана началось в Исландии, сообщила метеослужба - РИА Новости, 21.11.2024
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03:56 21.11.2024 (обновлено: 08:32 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/islandiya-1984928132.html
Извержение вулкана началось в Исландии, сообщила метеослужба
Извержение вулкана началось в Исландии, сообщила метеослужба - РИА Новости, 21.11.2024
Извержение вулкана началось в Исландии, сообщила метеослужба
Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T03:56
2024-11-21T08:32
исландия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны. "Началось извержение в скоплении кратеров Сундхнуксгигар", - говорится в сообщении на сайте метеослужбы Исландии. По данным телеканала RUV, начальник полиции Сюдюрнеса сообщил, что в городе Гриндавике проводится эвакуация. Как отмечает телеканал, служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение в связи с извержением вулкана.
https://ria.ru/20241108/roskosmos-1982754984.html
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Извержение вулкана на юго-западе Исландии
На юго-западе Исландии начал извергаться вулкан, жителей города Гриндавик эвакуируют. Местные СМИ показали кадры начала извержения.
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исландия, в мире
Исландия, В мире
Извержение вулкана началось в Исландии, сообщила метеослужба

Метеослужба Исландии сообщила об извержении вулкана на полуострове Рейкьянес

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщила метеослужба страны.
"Началось извержение в скоплении кратеров Сундхнуксгигар", - говорится в сообщении на сайте метеослужбы Исландии.
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По данным телеканала RUV, начальник полиции Сюдюрнеса сообщил, что в городе Гриндавике проводится эвакуация.
Как отмечает телеканал, служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение в связи с извержением вулкана.
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