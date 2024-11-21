https://ria.ru/20241121/inventarizatsiya-1984987997.html

Решение резидента ОЭЗ "Технополис Москва" ускорит инвентаризацию в 8 раз

Решение резидента ОЭЗ "Технополис Москва" ускорит инвентаризацию в 8 раз - РИА Новости, 21.11.2024

Решение резидента ОЭЗ "Технополис Москва" ускорит инвентаризацию в 8 раз

Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" предлагают решения, позволяющие автоматизировать и ускорять выполнение рутинных производственных и... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:15

2024-11-21T13:15

2024-11-21T13:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" предлагают решения, позволяющие автоматизировать и ускорять выполнение рутинных производственных и бизнес-процессов; так, завод "Микрон" реализовал свое универсальное решение, которое позволяет ускорить процесс учета и инвентаризации на любых предприятиях в восемь раз, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" предоставляет заводу возможность получать налоговые льготы и преференции. В результате такой экономии технологические компании направили высвободившиеся средства на разработку инновационной продукции, приобретение оборудования и запуск новых производств. В частности, завод "Микрон" расширил сферу применения коробочного решения "RFID инвентаризация", которое является одним из инструментов цифровизации предприятия", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что теперь компании могут сократить время выполнения рутинной процедуры на производстве в восемь раз и минимизировать риски ошибок учета. Также благодаря RFID-инвентаризации можно предотвратить нехватку или избыток товаров. Компания производит более 30 новых типономиналов изделий в данной области каждый год."RFID-инвентаризация" — комплексное решение, которое включает в себя мобильный считыватель с установленным программным обеспечением, которое разработал завод "Микрон", и две специальные метки собственного производства. Оба типа меток подходят для нанесения на разные поверхности, в том числе бумагу, картон и пластик, а также металлические поверхности.По словам директора по продажам RFID и IT АО "Микрон" Василия Волосова, объекты маркируются UHF метками Микрона, каждая из которых обладает уникальным защищенным от копирования и изменения идентификатором. Это позволяет быстро и точно идентифицировать инвентарный номер объекта, материально-ответственное лицо и помещение, где находится объект.Данное решение позволяет оперативно и без прямого контакта считать информацию с расстояния до 35 метров.Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтерев отметил, что в ассортименте завода "Микрон" представлено свыше 200 видов меток для маркировки объектов, соответствующих различным функциональным требованиям, особенностям материалов, а также условиям эксплуатации. Собственная RFID-лаборатория дает возможность разработки решений под персональные запросы клиентов.Он отметил, что, например, в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева завод "Микрон" внедрил автоматизированную систему учета и контроля перемещения произведений искусства. Это позволяет оперативно ревизовать экспонаты культурного наследия и защищает от несанкционированного доступа к музейным коллекциям.Автоматизация процессов учета и инвентаризации имущества предприятия предоставляет более полный и прозрачный учет, значительно экономя время, а также снижая влияние человеческого фактора. Также это позволяет следить за историей перемещения имущества, тем самым повышая производительность и эффективность.

https://ria.ru/20241121/liksutov-1984954196.html

https://ria.ru/20241120/liksutov-1984757398.html

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов