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Решение резидента ОЭЗ "Технополис Москва" ускорит инвентаризацию в 8 раз - РИА Новости, 21.11.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:15 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/inventarizatsiya-1984987997.html
Решение резидента ОЭЗ "Технополис Москва" ускорит инвентаризацию в 8 раз
Решение резидента ОЭЗ "Технополис Москва" ускорит инвентаризацию в 8 раз - РИА Новости, 21.11.2024
Решение резидента ОЭЗ "Технополис Москва" ускорит инвентаризацию в 8 раз
Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" предлагают решения, позволяющие автоматизировать и ускорять выполнение рутинных производственных и... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:15
2024-11-21T13:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" предлагают решения, позволяющие автоматизировать и ускорять выполнение рутинных производственных и бизнес-процессов; так, завод "Микрон" реализовал свое универсальное решение, которое позволяет ускорить процесс учета и инвентаризации на любых предприятиях в восемь раз, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" предоставляет заводу возможность получать налоговые льготы и преференции. В результате такой экономии технологические компании направили высвободившиеся средства на разработку инновационной продукции, приобретение оборудования и запуск новых производств. В частности, завод "Микрон" расширил сферу применения коробочного решения "RFID инвентаризация", которое является одним из инструментов цифровизации предприятия", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что теперь компании могут сократить время выполнения рутинной процедуры на производстве в восемь раз и минимизировать риски ошибок учета. Также благодаря RFID-инвентаризации можно предотвратить нехватку или избыток товаров. Компания производит более 30 новых типономиналов изделий в данной области каждый год."RFID-инвентаризация" — комплексное решение, которое включает в себя мобильный считыватель с установленным программным обеспечением, которое разработал завод "Микрон", и две специальные метки собственного производства. Оба типа меток подходят для нанесения на разные поверхности, в том числе бумагу, картон и пластик, а также металлические поверхности.По словам директора по продажам RFID и IT АО "Микрон" Василия Волосова, объекты маркируются UHF метками Микрона, каждая из которых обладает уникальным защищенным от копирования и изменения идентификатором. Это позволяет быстро и точно идентифицировать инвентарный номер объекта, материально-ответственное лицо и помещение, где находится объект.Данное решение позволяет оперативно и без прямого контакта считать информацию с расстояния до 35 метров.Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтерев отметил, что в ассортименте завода "Микрон" представлено свыше 200 видов меток для маркировки объектов, соответствующих различным функциональным требованиям, особенностям материалов, а также условиям эксплуатации. Собственная RFID-лаборатория дает возможность разработки решений под персональные запросы клиентов.Он отметил, что, например, в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева завод "Микрон" внедрил автоматизированную систему учета и контроля перемещения произведений искусства. Это позволяет оперативно ревизовать экспонаты культурного наследия и защищает от несанкционированного доступа к музейным коллекциям.Автоматизация процессов учета и инвентаризации имущества предприятия предоставляет более полный и прозрачный учет, значительно экономя время, а также снижая влияние человеческого фактора. Также это позволяет следить за историей перемещения имущества, тем самым повышая производительность и эффективность.
https://ria.ru/20241121/liksutov-1984954196.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов

Решение резидента ОЭЗ "Технополис Москва" ускорит инвентаризацию в 8 раз

© Фото : Пресс-служба ДИППРешение резидента ОЭЗ "Технополис Москва" ускорит инвентаризацию в 8 раз
Решение резидента ОЭЗ Технополис Москва ускорит инвентаризацию в 8 раз - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" предлагают решения, позволяющие автоматизировать и ускорять выполнение рутинных производственных и бизнес-процессов; так, завод "Микрон" реализовал свое универсальное решение, которое позволяет ускорить процесс учета и инвентаризации на любых предприятиях в восемь раз, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" предоставляет заводу возможность получать налоговые льготы и преференции. В результате такой экономии технологические компании направили высвободившиеся средства на разработку инновационной продукции, приобретение оборудования и запуск новых производств. В частности, завод "Микрон" расширил сферу применения коробочного решения "RFID инвентаризация", которое является одним из инструментов цифровизации предприятия", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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Он отметил, что теперь компании могут сократить время выполнения рутинной процедуры на производстве в восемь раз и минимизировать риски ошибок учета. Также благодаря RFID-инвентаризации можно предотвратить нехватку или избыток товаров. Компания производит более 30 новых типономиналов изделий в данной области каждый год.
"RFID-инвентаризация" — комплексное решение, которое включает в себя мобильный считыватель с установленным программным обеспечением, которое разработал завод "Микрон", и две специальные метки собственного производства. Оба типа меток подходят для нанесения на разные поверхности, в том числе бумагу, картон и пластик, а также металлические поверхности.
По словам директора по продажам RFID и IT АО "Микрон" Василия Волосова, объекты маркируются UHF метками Микрона, каждая из которых обладает уникальным защищенным от копирования и изменения идентификатором. Это позволяет быстро и точно идентифицировать инвентарный номер объекта, материально-ответственное лицо и помещение, где находится объект.
Данное решение позволяет оперативно и без прямого контакта считать информацию с расстояния до 35 метров.
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Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтерев отметил, что в ассортименте завода "Микрон" представлено свыше 200 видов меток для маркировки объектов, соответствующих различным функциональным требованиям, особенностям материалов, а также условиям эксплуатации. Собственная RFID-лаборатория дает возможность разработки решений под персональные запросы клиентов.
Он отметил, что, например, в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева завод "Микрон" внедрил автоматизированную систему учета и контроля перемещения произведений искусства. Это позволяет оперативно ревизовать экспонаты культурного наследия и защищает от несанкционированного доступа к музейным коллекциям.
Автоматизация процессов учета и инвентаризации имущества предприятия предоставляет более полный и прозрачный учет, значительно экономя время, а также снижая влияние человеческого фактора. Также это позволяет следить за историей перемещения имущества, тем самым повышая производительность и эффективность.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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