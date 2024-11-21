https://ria.ru/20241121/imuschestvennyy_vychet-1985002563.html

Имущественный вычет: основные виды и важные нюансы получения

Имущественный налоговый вычет: как получить, виды, размер, документы

Имущественный вычет: основные виды и важные нюансы получения

При покупке квартиры или строительстве дома россияне имеют право претендовать на получение налогового имущественного вычета. В чем суть и какие виды этого... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:02

2024-11-21T16:02

2024-11-21T16:02

россия

жилье

ндфл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005502_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f83e1420f803e3d40b32b9af0e6531ab.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. При покупке квартиры или строительстве дома россияне имеют право претендовать на получение налогового имущественного вычета. В чем суть и какие виды этого вычета существуют, какую сумму уплаченного НДФЛ можно вернуть, как рассчитать размер и ключевые условия его получения - в материале РИА Новости.Имущественный вычетПо действующему законодательству граждане обязаны не только регулярно уплачивать в бюджет налоги, но и (при определенных обстоятельствах и прописанных в законе условиях) могут уменьшить размер налогооблагаемой базы при помощи различных вычетов. В том числе - имущественного, который связан с операциями, осуществляемыми с тем или иным видом недвижимого имущества (будь то квартира, дом или земельный участок).Кому положенПолучить налоговый вычет могут далеко не все граждане РФ. Для этого они должны соответствовать двум основным условиям:Приобретаемая собственность должна располагаться на территории нашей страны.Виды имущественных налоговых вычетовОсновные виды имущественных вычетов подробно прописаны в тексте статьи 220 действующего Налогового кодекса РФ.Вычет при покупке квартирыПокупка новой квартиры или дома - одно из самых актуальных оснований для обращения за имущественным налоговым вычетом. В соответствии с текстом указанной выше статьи Налогового кодекса, вычет предоставляется россиянам “в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов” на строительство либо приобретение жилого дома, комнаты, квартиры, а также доли (или долей) в них.Если стоимость приобретаемых объектов составляет менее установленного лимита (для этого вида имущественного вычета он составляет 2 000 000 рублей), то оставшаяся часть может быть перенесена на другой объект.Вычет при продаже квартирыНалоговый вычет можно получить не только при покупке квартиры, но и в результате продажи жилого помещения, других видов имущества, а также долей (или доли) в нём (если гражданин ранее приобрел объект недвижимости, но вычет за него не получил).Также преференцией можно воспользоваться при продаже “доли (ее части) в уставном капитале общества, при выходе из состава участников общества, при получении денежных средств, иного имущества (имущественных прав) акционером (участником, пайщиком) организации в случае ее ликвидации, при уменьшении номинальной стоимости доли в уставном капитале общества, при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством)”.Особенности предоставления этого вида налогового вычета прописаны в пункте 2 статьи 220 НК РФ.Налоговый вычет по ипотекеЕсли гражданин приобретает новое жилье в кредит (при помощи ипотеки), он также сохраняет свое право воспользоваться соответствующим налоговым вычетом. При помощи ипотечного кредита может быть приобретена квартира, дом или земельный участок (для последующего строительства либо с уже расположенными на нем постройками).Вычет доступен гражданам лишь в отношении одного объекта недвижимости, вне зависимости от его стоимости.Налоговый вычет при покупке земельного участкаНалоговый вычет доступен гражданам и при покупке земельного участка (а также расположенных на нем объектов недвижимости). Доход при этом может быть получен как деньгами, так и в натуральной форме.“Также граждане могут получить имущественный вычет при покупке гаража или другого нежилого помещения, машино-места, долей в недвижимости”, - говорит Оксана Васильева, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Размеры вычетовЗаконом установлены максимальные суммы расходов на строительство или приобретение жилья, на основании которых будет рассчитываться размер причитающегося человеку имущественного налогового вычета.Если гражданин строит или покупает дом или квартиру, то такой лимит ограничивается двумя миллионами рублей, если приобретает недвижимость в ипотеку - тремя миллионами рублей.Соответственно, в виде налогового вычета у гражданина есть возможность вернуть 13% от потраченной на приобретение недвижимости суммы. Если имущество было куплено за счет собственных средств, то максимальная сумма вычета составит 260 000 рублей, если был задействован кредит - 390 000 рублей.При этом за год гражданин не сможет вернуть больше той суммы, которую уплатил в бюджет в виде налоговых отчислений.Как рассчитатьДалеко не всегда россиянам при приобретении недвижимости удается вписаться в рамки установленных законом лимитов. Если стоимость имущества превышает данный показатель, гражданин все равно сможет получить в рамках вычета лишь полагающийся ему процент с указанного выше максимума.В финальную сумму, которая и будет приниматься в расчет при определении размера полагающегося налогового вычета, включаются не только расходы на приобретение того или иного объекта недвижимости. В нее также могут входить затраты на покупку необходимых отделочных материалов, разработку проектно-сметных документов, проведение электросетей, водопровода и газоснабжения (в тех случаях, когда при приобретении недвижимости в договоре прописано, что объект передается в собственность незавершенным).“Помните, что при продаже жилья, полученного по реновации, вычесть можно расходы по приобретению как старой, так и новой квартиры”, - добавляет Оксана Васильева.Условия получения имущественного налогового вычетаРоссияне могут получить имущественный налоговый вычет даже за те объекты недвижимости, которые приобрели, но официально оформили не на себя, а на ребенка. В данном случае сын или дочь не теряют право в будущем претендовать на собственный налоговый вычет.Если тот или иной объект недвижимости был приобретен в долевую собственность несколькими владельцами, то соответствующий налоговый вычет предоставляется им в размере, который соответствует величине фактических расходов каждого участника сделки. Однако и в этом случае все суммы должны укладываться в рамки установленных законом лимитов.Разделение налогового вычета между супругами, которые совместно приобретают тот или иной объект недвижимости, можно закрепить соответствующим договором.Право повторно получить имущественный налоговый вычет для россиян не предусмотрено.Также важно учитывать, что налоговый вычет недоступен гражданам за ту часть выплаченных за квартиру, дом или комнату средств (в том числе - в ипотеку), которая была получена от работодателя или любых других лиц, из суммы предоставленного материнского капитала либо иных бюджетных выплат, а также в случаях, “если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии со статьей 105.1 настоящего Кодекса”. (это прописано в пункте 5 статьи 220 НК РФ).Как получить имущественный налоговый вычетРоссиянам доступны несколько основных вариантов получения имущественного налогового вычета в зависимости от того, когда они намерены за ним обратиться: в конце года или до его завершения.Куда обращатьсяЕсли гражданин намерен оформить вычет по итогам минувшего года, то он может сделать это одновременно с подачей декларации 3-НДФЛ в налоговом органе. Если текущий налоговый период еще не завершен, но гражданин хочет обратиться за получением вычета раньше его окончания, это можно сделать через работодателя.“Исключением являются работодатели, применяющие АУСН, они предоставить такой вычет не вправе. Вычет в этом случае предоставляется по следующим расходам: расходы на приобретение на территории РФ жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них; расходы на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на приобретение жилья; иные расходы на покупку жилья”, - говорит Людмила Новицкая, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Некоторым категориям граждан доступна и гораздо более простая процедура получения вычета. Оформить его можно через личный кабинет налогоплательщика. Это делается на основании тех сведений, которые уже имеются в распоряжении налоговых органов в результате обмена информацией с внешними источниками (например, банками). В этом случае соответствующий документ будет сформирован и направлен в личный кабинет налогоплательщику автоматически.Необходимые документыЕсли за вычетом гражданин обращается в налоговую инспекцию, ему необходимо предоставить:При личном обращении необходимы копии документов, при подаче онлайн - электронные копии или сканы.“Если работник решил получить имущественный вычет у работодателя, ему необходимо написать письменное заявление (в свободной форме); предоставить подтверждение (в виде уведомления) права работника на имущественный вычет. Его работодателю направит сама налоговая инспекция на основании поданных ей налогоплательщиком заявления и подтверждающих документов. Документы, на основании которых предоставляются вычеты, работодатель должен хранить в течение пяти лет”, - говорит Оксана Васильева.Порядок подачи заявления“Подать декларацию на получение налогового вычета можно в течение года. Сделать это удобнее всего через Личный кабинет налогоплательщика физического лица. На сайте налоговой инспекции имеется иллюстрированная инструкция "Как заполнить и подать декларацию на налоговый вычет через Личный кабинет", - рассказывает Людмила Новицкая.СрокиОбратиться за получением налогового вычета можно в любой момент, однако подоходный налог гражданину в любом случае вернут лишь за последние три года.Если гражданин приобретает жилье на вторичном рынке недвижимости, право на получение соответствующего вычета появляется сразу после того, как было получено свидетельство, подтверждающее право собственности на указанный объект. Если же человек приобретает недвижимость в новостройке, то претендовать на получение вычета он сможет лишь после того, как дом официально будет сдан в эксплуатацию, а на руках у владельца квартиры или комнаты окажется акт приема-передачи.Отказ в получении вычетаПорой при оформлении имущественного налогового вычета гражданин получает отказ. Это может произойти в следующих случаях:Мнение эксперта“Помните о том, что налоговое законодательство предусматривает дополнительное условие о том, чтобы недвижимость не использовалась в предпринимательской деятельности, предъявляется для освобождения от налогообложения и декларирования дохода от продажи нежилого помещения (например, апартаментов, гаража), машино-места. Не применяется данное условие в отношении садовых домов, хотя они и относятся к нежилым помещениям”, - отмечает Людмила Новицкая.“Хотелось бы отметить, что получение вычета максимально упрощено. От налогоплательщика потребуется подписать заявление, которое имеется в личном кабинете на сайте налогового органа. Заявление заполняется автоматически, при этом за основу берутся те сведения, которые поступили к налоговикам, например, данные о доходах, суммы удержанного налога и произведенные расходы за соответствующий год. После того, как заявление будет подано, инспекция проведет проверку (на это отводится три месяца с даты поступления документа). Однако срок может быть продлен в том случае, если установлены признаки, указывающие на возможное нарушение законодательства”, - напоминает Оксана Васильева.

https://ria.ru/20241114/vychet-1983803972.html

https://ria.ru/20241120/pensii-1984792426.html

https://ria.ru/20241120/vychet-1984180033.html

https://ria.ru/20241119/nalogovyy_vychet-1983843714.html

https://ria.ru/20241118/nalogovyy_vychet-1984267127.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, жилье, ндфл