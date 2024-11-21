https://ria.ru/20241121/gumgruz-1985043833.html
Тюмень отправила в зону спецоперации 9 фур с транспортом и гумгрузом
Тюмень отправила в зону спецоперации 9 фур с транспортом и гумгрузом - РИА Новости, 21.11.2024
Тюмень отправила в зону спецоперации 9 фур с транспортом и гумгрузом
Тюмень отправила военнослужащим в зону специальной военной операции девять грузовых машин с транспортом, стройматериалами, генераторами, тёплыми вещами и прочим РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:37
2024-11-21T16:37
2024-11-21T16:37
надежные люди
тюмень
сво
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985031899_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3360196dee938712676d0c42c8a8c1af.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Тюмень отправила военнослужащим в зону специальной военной операции девять грузовых машин с транспортом, стройматериалами, генераторами, тёплыми вещами и прочим гуманитарным грузом, сообщил глава города Максим Афанасьев. "Сегодня в парке Пограничников состоялся митинг, после которого в зону СВО было отправлено девять фур с машинами повышенной проходимости, строительными материалами, запчастями, маскировочными сетями, свечами, тёплыми вещами, постельным бельём для военных госпиталей, генераторами и печками — всё это необходимо нашим военным", - написал Афанасьев в своём Telegram-канале. Глава муниципалитета отметил, что в городе реализуется проект "Тюмень для Победы", согласно которому сотрудники администрации города ежемесячно перечисляют свой однодневный заработок на счёт "Победа". Этими средствами оплачиваются услуги по транспортировке гуманитарного груза. Афанасьев подчеркнул, что сбор помощи продолжается по всем направлениям, и выразил благодарность волонтёрам, организаторам и просто неравнодушным гражданам, которые принимают участие в этом важном деле. По его словам, военнослужащие очень ценят поддержку тюменцев.
https://ria.ru/20241120/sochi-1984894656.html
https://ria.ru/20241120/trutnev-1984773369.html
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985031899_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_cfb149840477fdd3b82ed5463d5ac725.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Тюмень, СВО, Гуманитарная помощь
ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Тюмень отправила военнослужащим в зону специальной военной операции девять грузовых машин с транспортом, стройматериалами, генераторами, тёплыми вещами и прочим гуманитарным грузом, сообщил глава города Максим Афанасьев.
"Сегодня в парке Пограничников состоялся митинг, после которого в зону СВО было отправлено девять фур с машинами повышенной проходимости, строительными материалами, запчастями, маскировочными сетями, свечами, тёплыми вещами, постельным бельём для военных госпиталей, генераторами и печками — всё это необходимо нашим военным", - написал Афанасьев в своём Telegram-канале.
Глава муниципалитета отметил, что в городе реализуется проект "Тюмень для Победы", согласно которому сотрудники администрации города ежемесячно перечисляют свой однодневный заработок на счёт "Победа". Этими средствами оплачиваются услуги по транспортировке гуманитарного груза.
Афанасьев подчеркнул, что сбор помощи продолжается по всем направлениям, и выразил благодарность волонтёрам, организаторам и просто неравнодушным гражданам, которые принимают участие в этом важном деле. По его словам, военнослужащие очень ценят поддержку тюменцев.