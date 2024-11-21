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ГПБ Мобайл запускает акцию для абонентов в честь своего четырехлетия

ГПБ Мобайл запускает акцию для абонентов в честь своего четырехлетия - РИА Новости, 21.11.2024

ГПБ Мобайл запускает акцию для абонентов в честь своего четырехлетия

Мобильному оператору ГПБ Мобайл исполняется 4 года, и он объявляет о запуске новой акции, в рамках которой абоненты смогут получить безлимитный трафик в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:49

2024-11-21T18:49

2024-11-21T18:49

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москва

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экономика

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Мобильному оператору ГПБ Мобайл исполняется 4 года, и он объявляет о запуске новой акции, в рамках которой абоненты смогут получить безлимитный трафик в мессенджерах, соцсетях и при просмотре видеоконтента, сообщает пресс-служба "Газпромбанка" (АО).Акция действует для новых клиентов, которые оформят тарифы "Действуй" или "Побеждай" и внесут абонентскую плату в период с 18 ноября по 18 декабря 2024 года (сроки проведения акции). Безлимитный трафик подключится автоматически на следующий день и будут действовать в течение 4 месяцев при условии внесения абонентской платы. По окончании срока действия безлимитных опций абоненты смогут подключить их самостоятельно на стандартных условиях в мобильном приложении ГПБ Мобайл (0+).С подробной информацией об организаторе акции, о правилах и сроках ее проведения можно ознакомиться по ссылке.В настоящее время оформить подключение к мобильному оператору можно уже в 55 регионах России.В этом году была запущена многоступенчатая система защиты "Цифровой иммунитет". Она включает в себя ряд сервисов, предназначенных для защиты клиентов от спама и мошеннических атак, говорится в сообщении.Кроме того, среди ключевых продуктовых новинок 2024 года — запуск роуминговых опций. Теперь абоненты могут без труда управлять ими через мобильное приложение ГПБ Мобайл, что значительно упрощает поездки за границу и позволяет оставаться на связи.В мае для улучшения качества обслуживания мобильным оператором был запущен собственный контактный центр, который предоставляет возможность абонентам быстро и эффективно решать вопросы, связанные с обслуживанием.В этом году оператор в четвертый раз подряд был удостоен награды за лучшую программу лояльности среди телекоммуникационных компаний по версии Loyalty Awards Russia (Российской премии Лоялти). Программа включает в себя ряд преимуществ для клиентов Газпромбанка. В августе программа лояльности была усилена дополнительными преимуществами для новых держателей карт UnionPay (ЮнионПэй) Газпромбанка: теперь они получают 1 ГБ в роуминге в подарок, отметили в пресс-службе.Кроме того, ГПБ Мобайл активно развивает экосистемные продукты и в сентябре стал частью сервиса Привилегии от Газпромбанка. Теперь клиенты сервиса Привилегии "Плюс" получают дополнительные 10 ГБ ежемесячно к любому тарифу из линейки #РАЗУМНЫЙВЫБОР или тарифу "Без границ", а пользователи Привилегии "Премиум" могут наслаждаться бесплатной связью на ежемесячном тарифе "Действуй".Также в октябре Газпромбанк Мобайл и Т2 подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, который создаст возможности для реализации ряда инновационных проектов, направленных на расширение услуг для клиентов и повышение их безопасности, добавили в пресс-службе."Четыре года назад мы сделали первый шаг на пути к созданию оператора мобильной связи и сегодня можем с уверенностью сказать, что у нас сформировалось четкое понимание основных приоритетов – это создание уникальных продуктов на стыке телекоммуникационных и банковских услуг, а также защита наших клиентов от мошенников. В честь дня рождения мы запускаем акцию и дарим безлимит на самые важные сервисы", – отметила генеральный директор Газпромбанк Мобайл Анастасия Спешилова, ее слова приводятся в сообщении.Организатор акции: ООО "НМК", ОГРН 1207700160590, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, э. 1, пом. VI, ком. 89, лицензия № 183555Реклама, "Газпромбанк" (Акционерное общество), erid: F7NfYUJCUneP4VtQLifA

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россия, москва, газпромбанк, экономика