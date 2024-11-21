https://ria.ru/20241121/gosoboronzakaz-1985039989.html

Госдума приняла в I чтении закон для снижения рисков срыва гособоронзаказа

Госдума приняла в I чтении закон для снижения рисков срыва гособоронзаказа - РИА Новости, 21.11.2024

Госдума приняла в I чтении закон для снижения рисков срыва гособоронзаказа

Госдума приняла в первом чтении законопроект о систематизации и учете сведений объектов уникальной стендовой испытательной и полигонной базы (УСБ),... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:23

2024-11-21T16:23

2024-11-21T16:23

россия

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о систематизации и учете сведений объектов уникальной стендовой испытательной и полигонной базы (УСБ), разработанный в том числе для снижения рисков срыва гособоронзаказа. Законопроект внесен правительством РФ. Помимо снижения рисков срыва гособоронзаказа, законопроект направлен на повышение технического уровня разрабатываемых перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также на сохранение штата высококвалифицированных специалистов-испытателей, использующих объекты УСБ. Разработчики рассчитывают, что законопроект также будет способствовать снижению цен госконтрактов, заключаемых в рамках гособоронзаказа, путем исключения из цены таких контрактов затрат на содержание объектов УСБ. Для этого в законе о промышленной политике предлагается определить понятие "объект уникальной стендовой испытательной и полигонной базы". Под таким объектом понимается средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний или контроля параметров объекта испытаний. При этом правительство будет утверждать критерии отнесения таких средств испытаний к объектам УСБ, а также порядок формирования и ведения реестра этих объектов. Обладателем содержащейся в реестре информации будет РФ, а формировать и вести его в государственной информационной системе промышленности будет Минпромторг России.

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978126698.html

https://ria.ru/20240202/gosoboronzakaz-1925085734.html

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россия, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество