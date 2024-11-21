https://ria.ru/20241121/gosduma-1985090954.html

В Госдуму внесли проект о денонсации соглашения о ядерной программе

В Госдуму внесли проект о денонсации соглашения о ядерной программе - РИА Новости, 21.11.2024

В Госдуму внесли проект о денонсации соглашения о ядерной программе

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации и... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T21:31

2024-11-21T21:31

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации и протокола по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к соглашению, документ доступен в думской электронной базе. "Денонсировать рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации и протокол по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к рамочному соглашению о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации, подписанные в городе Стокгольме 21 мая 2003 года", - сказано в документе.

https://ria.ru/20241121/ipk-1985007395.html

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