https://ria.ru/20241121/gosduma-1984993125.html

В Госдуму внесут инициативу об ответственности за продажу детям вейпов

В Госдуму внесут инициативу об ответственности за продажу детям вейпов - РИА Новости, 21.11.2024

В Госдуму внесут инициативу об ответственности за продажу детям вейпов

Инициатива о привлечении продавцов к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель ГД... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:32

2024-11-21T13:32

2024-11-21T13:37

госдума рф

общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Инициатива о привлечении продавцов к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин."Инициатива о привлечении продавцов к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним готовится к внесению в Государственную Думу", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.Председатель Госдумы отметил, что принятых ранее решений недостаточно. По его словам, инициативой будет также предложено увеличить штрафы."Это важный шаг по наведению порядка в этой сфере. Нам с вами надо продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. Ну и, конечно, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240902/putin-1969929384.html

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госдума рф, общество, вячеслав володин