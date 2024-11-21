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В Госдуму внесут инициативу об ответственности за продажу детям вейпов - РИА Новости, 21.11.2024
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13:32 21.11.2024 (обновлено: 13:37 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/gosduma-1984993125.html
В Госдуму внесут инициативу об ответственности за продажу детям вейпов
В Госдуму внесут инициативу об ответственности за продажу детям вейпов - РИА Новости, 21.11.2024
В Госдуму внесут инициативу об ответственности за продажу детям вейпов
Инициатива о привлечении продавцов к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель ГД... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:32
2024-11-21T13:37
госдума рф
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Инициатива о привлечении продавцов к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин."Инициатива о привлечении продавцов к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним готовится к внесению в Государственную Думу", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.Председатель Госдумы отметил, что принятых ранее решений недостаточно. По его словам, инициативой будет также предложено увеличить штрафы."Это важный шаг по наведению порядка в этой сфере. Нам с вами надо продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. Ну и, конечно, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240902/putin-1969929384.html
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госдума рф, общество, вячеслав володин
Госдума РФ, Общество, Вячеслав Володин
В Госдуму внесут инициативу об ответственности за продажу детям вейпов

В Госдуму внесут инициативу об уголовной ответственности за продажу детям вейпов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Инициатива о привлечении продавцов к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Инициатива о привлечении продавцов к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним готовится к внесению в Государственную Думу", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.
Председатель Госдумы отметил, что принятых ранее решений недостаточно. По его словам, инициативой будет также предложено увеличить штрафы.
"Это важный шаг по наведению порядка в этой сфере. Нам с вами надо продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. Ну и, конечно, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет", - подчеркнул он.
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