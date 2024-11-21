https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985066100.html

Газпромбанк попал под американские санкции

Газпромбанк попал под американские санкции - РИА Новости, 21.11.2024

Газпромбанк попал под американские санкции

Министерство финансов США ввело санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, включая находящиеся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:16

2024-11-21T18:16

2024-11-21T18:52

газпромбанк

санкции в отношении россии

в мире

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люксембург (округ)

гонконг

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, включая находящиеся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Кипре и Южной Африке, говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства.Как утверждают в минфине США, Газпромбанк "используется российским правительством для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших". Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.Санкции введены в соответствии с указом президента США №14024 за деятельность в финансовом секторе экономики России. Американский минфин уточнил, что любые структуры, на 50% и более принадлежащие Газпромбанку или его дочерним компаниям, также подпадают под санкции, даже если они прямо не обозначены в списке.Одновременно с этим министерство финансов выпустило две новые генеральные лицензии, разрешающие завершение транзакций с Газпромбанком и его дочерними компаниями, а также меры по выходу из долговых или акционерных обязательств перед ними. Также изменена лицензия, касающаяся обеспечения работы дипломатических банковских операций с участием Газпромбанка.

https://ria.ru/20241121/ssha-1985068070.html

https://ria.ru/20241121/sanktsii-1985067776.html

россия

сша

люксембург (округ)

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газпромбанк, санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, россия, сша, люксембург (округ), гонконг