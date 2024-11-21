Рейтинг@Mail.ru
Газпромбанк попал под американские санкции - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 21.11.2024 (обновлено: 18:52 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985066100.html
Газпромбанк попал под американские санкции
Газпромбанк попал под американские санкции - РИА Новости, 21.11.2024
Газпромбанк попал под американские санкции
Министерство финансов США ввело санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, включая находящиеся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:16
2024-11-21T18:52
газпромбанк
санкции в отношении россии
в мире
владимир путин
россия
сша
люксембург (округ)
гонконг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735510844_0:10:1181:674_1920x0_80_0_0_08500da5cf4b9c5224b18cba054cd046.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, включая находящиеся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Кипре и Южной Африке, говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства.Как утверждают в минфине США, Газпромбанк "используется российским правительством для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших". Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.Санкции введены в соответствии с указом президента США №14024 за деятельность в финансовом секторе экономики России. Американский минфин уточнил, что любые структуры, на 50% и более принадлежащие Газпромбанку или его дочерним компаниям, также подпадают под санкции, даже если они прямо не обозначены в списке.Одновременно с этим министерство финансов выпустило две новые генеральные лицензии, разрешающие завершение транзакций с Газпромбанком и его дочерними компаниями, а также меры по выходу из долговых или акционерных обязательств перед ними. Также изменена лицензия, касающаяся обеспечения работы дипломатических банковских операций с участием Газпромбанка.
https://ria.ru/20241121/ssha-1985068070.html
https://ria.ru/20241121/sanktsii-1985067776.html
россия
сша
люксембург (округ)
гонконг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735510844_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_49d1eaef3f65c9c4ab56ca0f31d5d57a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпромбанк, санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, россия, сша, люксембург (округ), гонконг
Газпромбанк, Санкции в отношении России, В мире, Владимир Путин, Россия, США, Люксембург (округ), Гонконг
Газпромбанк попал под американские санкции

Газпромбанк попал под новые американские санкции

© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, включая находящиеся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Кипре и Южной Африке, говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства.
Как утверждают в минфине США, Газпромбанк "используется российским правительством для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших". Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
Стенд АО Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
США разрешили транзакции с участием Газпромбанка для российских дипмиссий
Вчера, 18:36
Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.
Санкции введены в соответствии с указом президента США №14024 за деятельность в финансовом секторе экономики России. Американский минфин уточнил, что любые структуры, на 50% и более принадлежащие Газпромбанку или его дочерним компаниям, также подпадают под санкции, даже если они прямо не обозначены в списке.
Одновременно с этим министерство финансов выпустило две новые генеральные лицензии, разрешающие завершение транзакций с Газпромбанком и его дочерними компаниями, а также меры по выходу из долговых или акционерных обязательств перед ними. Также изменена лицензия, касающаяся обеспечения работы дипломатических банковских операций с участием Газпромбанка.
Владимир Чистюхин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
США ввели санкции против первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина
Вчера, 18:30
 
ГазпромбанкСанкции в отношении РоссииВ миреВладимир ПутинРоссияСШАЛюксембург (округ)Гонконг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала