https://ria.ru/20241121/gaza-1985009246.html
Минздрав сектора Газа обновил данные о погибших из-за израильских ударов
Минздрав сектора Газа обновил данные о погибших из-за израильских ударов - РИА Новости, 21.11.2024
Минздрав сектора Газа обновил данные о погибших из-за израильских ударов
Число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 г превысило 44 тысячи, пострадали более 104 тысяч, сообщает министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:45
2024-11-21T14:45
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 г превысило 44 тысячи, пострадали более 104 тысяч, сообщает министерство здравоохранения анклава. "С 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии выросло до 44 056, пострадали 104 268 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы. По данным министерства, за последние сутки в секторе Газа погиб 71 человек, пострадали 176. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241121/turtsija-1984980145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Минздрав сектора Газа обновил данные о погибших из-за израильских ударов
Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 44 тысячи
КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 г превысило 44 тысячи, пострадали более 104 тысяч, сообщает министерство здравоохранения анклава.
"С 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии выросло до 44 056, пострадали 104 268 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы.
По данным министерства, за последние сутки в секторе Газа погиб 71 человек, пострадали 176.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.