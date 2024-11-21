https://ria.ru/20241121/gaza-1985009246.html

Минздрав сектора Газа обновил данные о погибших из-за израильских ударов

Минздрав сектора Газа обновил данные о погибших из-за израильских ударов - РИА Новости, 21.11.2024

Минздрав сектора Газа обновил данные о погибших из-за израильских ударов

Число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 г превысило 44 тысячи, пострадали более 104 тысяч, сообщает министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:45

2024-11-21T14:45

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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 г превысило 44 тысячи, пострадали более 104 тысяч, сообщает министерство здравоохранения анклава. "С 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии выросло до 44 056, пострадали 104 268 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы. По данным министерства, за последние сутки в секторе Газа погиб 71 человек, пострадали 176. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241121/turtsija-1984980145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024