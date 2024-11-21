https://ria.ru/20241121/gaza-1984925429.html

Число жертв обстрела жилого района в Газе выросло до 66, сообщили СМИ

Число жертв обстрела жилого района в Газе выросло до 66, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2024

Число жертв обстрела жилого района в Газе выросло до 66, сообщили СМИ

Число погибших в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа выросло до 66 человек, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T02:03

2024-11-21T02:03

2024-11-21T02:21

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427288_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_ab0d7c866dfbeec6da1c8e90294f4203.jpg

КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа выросло до 66 человек, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.Ранее говорилось о 57 погибших и более 100 пострадавших."Шестьдесят шесть человек, большинство из которых — женщины и дети, погибли в результате уничтожения жилых домов в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа", — сообщает телеканал.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны с тех пор погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. В Москве подчеркивали, что урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241113/turtsija-1983518724.html

https://ria.ru/20241111/palestina-1983103645.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире