Рейтинг@Mail.ru
Число жертв обстрела жилого района в Газе выросло до 66, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 21.11.2024 (обновлено: 02:21 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/gaza-1984925429.html
Число жертв обстрела жилого района в Газе выросло до 66, сообщили СМИ
Число жертв обстрела жилого района в Газе выросло до 66, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2024
Число жертв обстрела жилого района в Газе выросло до 66, сообщили СМИ
Число погибших в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа выросло до 66 человек, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T02:03
2024-11-21T02:21
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427288_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_ab0d7c866dfbeec6da1c8e90294f4203.jpg
КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа выросло до 66 человек, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.Ранее говорилось о 57 погибших и более 100 пострадавших.&quot;Шестьдесят шесть человек, большинство из которых — женщины и дети, погибли в результате уничтожения жилых домов в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа&quot;, — сообщает телеканал.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны с тех пор погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. В Москве подчеркивали, что урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241113/turtsija-1983518724.html
https://ria.ru/20241111/palestina-1983103645.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427288_628:0:3359:2048_1920x0_80_0_0_1099ecc7bb82cf0d855537b8d2cc99c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Число жертв обстрела жилого района в Газе выросло до 66, сообщили СМИ

Al Aqsa: число жертв обстрела района в Газе со стороны ЦАХАЛ выросло до 66

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа выросло до 66 человек, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.
Ранее говорилось о 57 погибших и более 100 пострадавших.
«

"Шестьдесят шесть человек, большинство из которых — женщины и дети, погибли в результате уничтожения жилых домов в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа", — сообщает телеканал.

Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Турция разорвала отношения с Израилем
13 ноября, 14:01

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны с тех пор погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. В Москве подчеркивали, что урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас
11 ноября, 15:15
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала