Число жертв обстрела жилого района в Газе выросло до 66, сообщили СМИ
Al Aqsa: число жертв обстрела района в Газе со стороны ЦАХАЛ выросло до 66
© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа выросло до 66 человек, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.
Ранее говорилось о 57 погибших и более 100 пострадавших.
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"Шестьдесят шесть человек, большинство из которых — женщины и дети, погибли в результате уничтожения жилых домов в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа", — сообщает телеканал.
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Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским и захватив более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны с тех пор погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. В Москве подчеркивали, что урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.