Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при обстреле Газы погибли 30 человек, более 100 ранены - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/gaza-1984924920.html
СМИ: при обстреле Газы погибли 30 человек, более 100 ранены
СМИ: при обстреле Газы погибли 30 человек, более 100 ранены - РИА Новости, 21.11.2024
СМИ: при обстреле Газы погибли 30 человек, более 100 ранены
Тридцать человек погибли, более 100 ранены в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T01:37
2024-11-21T01:37
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Тридцать человек погибли, более 100 ранены в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa."Тридцать человек погибли, более 100 ранены после обстрела оккупацией (Израилем - ред.) жилого района в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20241119/gaza-1984619475.html
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа
СМИ: при обстреле Газы погибли 30 человек, более 100 ранены

Al Aqsa: 30 человек погибло, более 100 ранены при обстреле Сектора Газа Израилем

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Тридцать человек погибли, более 100 ранены в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
"Тридцать человек погибли, более 100 ранены после обстрела оккупацией (Израилем - ред.) жилого района в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
Сектор Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Минздрав Газы сообщил о 50 погибших за сутки после израильских ударов
19 ноября, 15:36
 
В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Сектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала