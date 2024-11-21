https://ria.ru/20241121/gaza-1984924920.html

СМИ: при обстреле Газы погибли 30 человек, более 100 ранены

СМИ: при обстреле Газы погибли 30 человек, более 100 ранены - РИА Новости, 21.11.2024

СМИ: при обстреле Газы погибли 30 человек, более 100 ранены

Тридцать человек погибли, более 100 ранены в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T01:37

2024-11-21T01:37

2024-11-21T01:37

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

сектор газа

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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Тридцать человек погибли, более 100 ранены в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa."Тридцать человек погибли, более 100 ранены после обстрела оккупацией (Израилем - ред.) жилого района в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20241119/gaza-1984619475.html

сектор газа

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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа