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Власти Молдавии перекрывают кислород Гагаузии, заявил Шор - РИА Новости, 21.11.2024
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17:23 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/gagauziya-1985055058.html
Власти Молдавии перекрывают кислород Гагаузии, заявил Шор
Власти Молдавии перекрывают кислород Гагаузии, заявил Шор - РИА Новости, 21.11.2024
Власти Молдавии перекрывают кислород Гагаузии, заявил Шор
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что власти Молдавии и перекрывают кислород Гагаузской автономии вместо того, чтобы вести с ней... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:23
2024-11-21T17:23
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что власти Молдавии и перекрывают кислород Гагаузской автономии вместо того, чтобы вести с ней диалог. Ранее в четверг Telegram-каналы ряда СМИ, в частности молдавского телевидения "Первый в Молдове", сообщили, что силовики проводят обыски в доме первого заместителя председателя Исполнительного комитета Гагаузской автономии Молдавии Ильи Узуна (председателем исполкома является глава региона Евгения Гуцул). Позже прошли обыски у депутата Народного собрания автономии (местного парламента) Руслана Униловского. В Генеральном инспекторате полиции Молдавии в четверг заявили, что обыски на юге Молдавии проводятся по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. "Сегодня к зампреду исполкома Гагаузии ворвались с обысками. СМИ также сообщают об обысках у депутата Народного собрания Руслана Униловского. То, как поступает с Гагаузией сандовская хунта, перекрывая кислород, не позволяет с ней вести нормальный диалог. Сначала научитесь уважать гагаузов, потом и поговорим", - написал Шор в соцсетях. По его словам, в Гагаузии Майю Санду на выборах президента поддержали всего несколько процентов граждан, ей открыто приходится считаться с тем, что в Гагаузии не ждут визита президента. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20241121/uzun-1984968301.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Илан Шор, Майя Санду
Власти Молдавии перекрывают кислород Гагаузии, заявил Шор

Лидер "Победы" Шор: власти Молдавии перекрывают кислород Гагаузской автономии

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что власти Молдавии и перекрывают кислород Гагаузской автономии вместо того, чтобы вести с ней диалог.
Ранее в четверг Telegram-каналы ряда СМИ, в частности молдавского телевидения "Первый в Молдове", сообщили, что силовики проводят обыски в доме первого заместителя председателя Исполнительного комитета Гагаузской автономии Молдавии Ильи Узуна (председателем исполкома является глава региона Евгения Гуцул). Позже прошли обыски у депутата Народного собрания автономии (местного парламента) Руслана Униловского. В Генеральном инспекторате полиции Молдавии в четверг заявили, что обыски на юге Молдавии проводятся по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
СМИ сообщили об обысках у первого зампреда исполкома Гагаузии Узуна
Вчера, 11:36
"Сегодня к зампреду исполкома Гагаузии ворвались с обысками. СМИ также сообщают об обысках у депутата Народного собрания Руслана Униловского. То, как поступает с Гагаузией сандовская хунта, перекрывая кислород, не позволяет с ней вести нормальный диалог. Сначала научитесь уважать гагаузов, потом и поговорим", - написал Шор в соцсетях.
По его словам, в Гагаузии Майю Санду на выборах президента поддержали всего несколько процентов граждан, ей открыто приходится считаться с тем, что в Гагаузии не ждут визита президента.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Молдавии назвали причину задержания советника главы Гагаузии
9 ноября, 13:05
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулИлан ШорМайя Санду
 
 
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