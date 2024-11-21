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МИД Франции прокомментировал разрешение на удары вглубь России - РИА Новости, 21.11.2024
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00:21 21.11.2024 (обновлено: 00:28 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/frantsiya-1984921633.html
МИД Франции прокомментировал разрешение на удары вглубь России
МИД Франции прокомментировал разрешение на удары вглубь России - РИА Новости, 21.11.2024
МИД Франции прокомментировал разрешение на удары вглубь России
Разрешение наносить удары по территории РФ вписывается в рамки "легитимной обороны" Украины, заявил официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T00:21
2024-11-21T00:28
владимир путин
эммануэль макрон
джо байден
евросоюз
оон
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россия
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ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Разрешение наносить удары по территории РФ вписывается в рамки "легитимной обороны" Украины, заявил официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан. В интервью телеканалу LCI Лемуана спросили, какова позиция Франции в отношении разрешения США Киеву наносить удары по Курской области с помощью дальнобойных вооружений, поставленных Западом. "Позиция Франции ясна. Как сказал президент Франции Эммануэль Макрон, у нас "нет красных линий" в этом плане. Украина имеет право на оборону, она находится в ситуации законной обороны в соответствии с принципами международного права, с Уставом ООН. Она должна быть в состоянии себя защитить", - сказал он. На вопрос, готова ли Франция разрешить удары поставленными ракетами Scalp по территории РФ, Лемуан повторил, что Украина "должна и может защищаться". При этом Лемуан не ответил на вопрос, почему Украина еще не использовала поставленные Францией ракеты Scalp, также отказавшись назвать точное их число. Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Париж уже поставил Киеву десяток этих ракет из обещанных в начале года 40. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Минобороны РФ уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241120/erdogan-1984802335.html
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владимир путин, эммануэль макрон, джо байден, евросоюз, оон, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», россия, франция, украина
Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Евросоюз, ООН, Вооруженные силы Украины, С-400 «Триумф», Россия, Франция, Украина
МИД Франции прокомментировал разрешение на удары вглубь России

МИД Франции назвал разрешение ударов по территории РФ легитимной обороной Киева

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Разрешение наносить удары по территории РФ вписывается в рамки "легитимной обороны" Украины, заявил официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан.
В интервью телеканалу LCI Лемуана спросили, какова позиция Франции в отношении разрешения США Киеву наносить удары по Курской области с помощью дальнобойных вооружений, поставленных Западом.
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Турция выступила против решения США разрешить удары вглубь России
Вчера, 13:01
"Позиция Франции ясна. Как сказал президент Франции Эммануэль Макрон, у нас "нет красных линий" в этом плане. Украина имеет право на оборону, она находится в ситуации законной обороны в соответствии с принципами международного права, с Уставом ООН. Она должна быть в состоянии себя защитить", - сказал он.
На вопрос, готова ли Франция разрешить удары поставленными ракетами Scalp по территории РФ, Лемуан повторил, что Украина "должна и может защищаться".
При этом Лемуан не ответил на вопрос, почему Украина еще не использовала поставленные Францией ракеты Scalp, также отказавшись назвать точное их число.
Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Париж уже поставил Киеву десяток этих ракет из обещанных в начале года 40.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
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Посол рассказал о возможной цели разрешения США ударов вглубь России
Вчера, 10:09
Минобороны РФ уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
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Владимир ПутинЭммануэль МакронДжо БайденЕвросоюзООНВооруженные силы УкраиныС-400 «Триумф»РоссияФранцияУкраина
 
 
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