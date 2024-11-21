https://ria.ru/20241121/frantsiya-1984921340.html

Во Франции еще не рассмотрели вопрос об отправке инструкторов на Украину

Во Франции еще не рассмотрели вопрос об отправке инструкторов на Украину - РИА Новости, 21.11.2024

Во Франции еще не рассмотрели вопрос об отправке инструкторов на Украину

Париж рассматривает все опции обучения украинских военных, включая отправку военных инструкторов на Украину, заявил официальный представитель французского МИД... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T00:14

2024-11-21T00:14

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ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Париж рассматривает все опции обучения украинских военных, включая отправку военных инструкторов на Украину, заявил официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан. "Если речь идет о европейской коалиции, этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС. Франция собрала своих партнеров в прошлом феврале и выступила с этим переложением. Оно все еще действует, но это будет дискуссия, которую мы должны вести на уровне ЕС, чтобы все армии могли внести вклад в это усилие для обучения украинских военных", - заявил он в интервью телеканалу LCI. По его словам, Франция продолжает рассматривать возможность отправки своих военных инструкторов на Украину. "Как заявил президент республики (Эммануэль Макрон) в феврале, в динамике все варианты возможны, и мы их рассматриваем. Франция уже много делает в плане обучения украинских военных, на нашей территории мы принимаем батальоны, которые проходят обучение… Очевидно - и это было предложение президента, - что в динамике ничего нельзя исключать", - добавил он. Ранее Макрон заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять в страну военных инструкторов. Однако, как пишет газета Times, реализация этой инициативы, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20241118/frantsiya-1984467446.html

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984382316.html

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в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон, евросоюз