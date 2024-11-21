Во Франции еще не рассмотрели вопрос об отправке инструкторов на Украину
МИД Франции: Париж еще рассматривает вопрос об отправке инструкторов на Украину
© Eric GaillardФранцузские военные
© Eric Gaillard
Французские военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Париж рассматривает все опции обучения украинских военных, включая отправку военных инструкторов на Украину, заявил официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан.
"Если речь идет о европейской коалиции, этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС. Франция собрала своих партнеров в прошлом феврале и выступила с этим переложением. Оно все еще действует, но это будет дискуссия, которую мы должны вести на уровне ЕС, чтобы все армии могли внести вклад в это усилие для обучения украинских военных", - заявил он в интервью телеканалу LCI.
По его словам, Франция продолжает рассматривать возможность отправки своих военных инструкторов на Украину.
"Как заявил президент республики (Эммануэль Макрон) в феврале, в динамике все варианты возможны, и мы их рассматриваем. Франция уже много делает в плане обучения украинских военных, на нашей территории мы принимаем батальоны, которые проходят обучение… Очевидно - и это было предложение президента, - что в динамике ничего нельзя исключать", - добавил он.
Ранее Макрон заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять в страну военных инструкторов. Однако, как пишет газета Times, реализация этой инициативы, вероятно, была застопорена по политическим причинам.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".