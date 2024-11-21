Рейтинг@Mail.ru
Во Франции еще не рассмотрели вопрос об отправке инструкторов на Украину - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 21.11.2024 (обновлено: 00:15 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/frantsiya-1984921340.html
Во Франции еще не рассмотрели вопрос об отправке инструкторов на Украину
Во Франции еще не рассмотрели вопрос об отправке инструкторов на Украину - РИА Новости, 21.11.2024
Во Франции еще не рассмотрели вопрос об отправке инструкторов на Украину
Париж рассматривает все опции обучения украинских военных, включая отправку военных инструкторов на Украину, заявил официальный представитель французского МИД... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T00:14
2024-11-21T00:15
в мире
украина
франция
париж
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104190/64/1041906480_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_a9b8879762c8de425a54348c2949f7d0.jpg
ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Париж рассматривает все опции обучения украинских военных, включая отправку военных инструкторов на Украину, заявил официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан. "Если речь идет о европейской коалиции, этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС. Франция собрала своих партнеров в прошлом феврале и выступила с этим переложением. Оно все еще действует, но это будет дискуссия, которую мы должны вести на уровне ЕС, чтобы все армии могли внести вклад в это усилие для обучения украинских военных", - заявил он в интервью телеканалу LCI. По его словам, Франция продолжает рассматривать возможность отправки своих военных инструкторов на Украину. "Как заявил президент республики (Эммануэль Макрон) в феврале, в динамике все варианты возможны, и мы их рассматриваем. Франция уже много делает в плане обучения украинских военных, на нашей территории мы принимаем батальоны, которые проходят обучение… Очевидно - и это было предложение президента, - что в динамике ничего нельзя исключать", - добавил он. Ранее Макрон заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять в страну военных инструкторов. Однако, как пишет газета Times, реализация этой инициативы, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20241118/frantsiya-1984467446.html
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984382316.html
украина
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104190/64/1041906480_99:0:2228:1597_1920x0_80_0_0_ce093ed6dcefaa63d7f4f196b3e21a14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Во Франции еще не рассмотрели вопрос об отправке инструкторов на Украину

МИД Франции: Париж еще рассматривает вопрос об отправке инструкторов на Украину

© Eric GaillardФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Eric Gaillard
Французские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Париж рассматривает все опции обучения украинских военных, включая отправку военных инструкторов на Украину, заявил официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан.
"Если речь идет о европейской коалиции, этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС. Франция собрала своих партнеров в прошлом феврале и выступила с этим переложением. Оно все еще действует, но это будет дискуссия, которую мы должны вести на уровне ЕС, чтобы все армии могли внести вклад в это усилие для обучения украинских военных", - заявил он в интервью телеканалу LCI.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Во Франции потребовали созвать парламент из-за решения Байдена по ATACMS
18 ноября, 20:20
По его словам, Франция продолжает рассматривать возможность отправки своих военных инструкторов на Украину.
"Как заявил президент республики (Эммануэль Макрон) в феврале, в динамике все варианты возможны, и мы их рассматриваем. Франция уже много делает в плане обучения украинских военных, на нашей территории мы принимаем батальоны, которые проходят обучение… Очевидно - и это было предложение президента, - что в динамике ничего нельзя исключать", - добавил он.
Ранее Макрон заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять в страну военных инструкторов. Однако, как пишет газета Times, реализация этой инициативы, вероятно, была застопорена по политическим причинам.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Украинский военный возле Соледара - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Обученные Францией солдаты ВСУ вернутся на Украину через несколько дней
18 ноября, 13:36
 
В миреУкраинаФранцияПарижЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала