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В Финляндии планируют завершить ремонт кабеля к концу ноября - РИА Новости, 21.11.2024
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15:34 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/finlyandiya-1985027504.html
В Финляндии планируют завершить ремонт кабеля к концу ноября
В Финляндии планируют завершить ремонт кабеля к концу ноября - РИА Новости, 21.11.2024
В Финляндии планируют завершить ремонт кабеля к концу ноября
Финская компания Cinia Oy сообщила, что ремонт поврежденного кабеля связи между Финляндией и Германией, как ожидается, завершится к кону ноября, работы начнутся РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:34
2024-11-21T15:34
в мире
технологии
финляндия
балтийское море
германия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Финская компания Cinia Oy сообщила, что ремонт поврежденного кабеля связи между Финляндией и Германией, как ожидается, завершится к кону ноября, работы начнутся не позднее понедельника. "Согласно текущей информации, ремонтное судно Cable Vigilance выйдет из Кале, Франция, в четверг, 21 ноября, в 19.00 по финскому времени (20.00 мск) и, как ожидается, начнет ремонтные работы не позднее понедельника в зависимости, в частности, от погодных условий. Ожидается, что ремонт кабеля будет завершен к концу ноября", - говорится в сообщении на сайте компании. Место повреждения кабеля было определено в Балтийском море, в шведской экономической зоне, примерно в 700 километрах от Хельсинки, уточняет компания. Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружено повреждение, кабель выведен из строя. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует обрыв кабеля C-Lion1 как причинение вреда и вмешательство в работу коммуникаций. Газета Financial Times сообщала, что Швеция изучает причастность китайского сухогруза к разрыву кабелей в Балтийском море. Отмечается, что речь идёт о судне Yi Peng 3 китайской компании Ningbo Yipeng Shipping. По данным газеты, сухогруз шёл из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой, примерно в то же время, когда произошли инциденты. Немецкое издание Bild утверждает, что капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое подозревается в причастности к обрыву подводных кабелей в Балтийском море, был гражданин РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование этого инцидента будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
https://ria.ru/20241120/shvetsija-1984743619.html
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в мире, технологии, финляндия, балтийское море, германия, мария захарова, bild
В мире, Технологии, Финляндия, Балтийское море, Германия, Мария Захарова, Bild
В Финляндии планируют завершить ремонт кабеля к концу ноября

Cinia Oy: ремонт кабеля связи между Финляндией и Германией завершится к ноябрю

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Финская компания Cinia Oy сообщила, что ремонт поврежденного кабеля связи между Финляндией и Германией, как ожидается, завершится к кону ноября, работы начнутся не позднее понедельника.
"Согласно текущей информации, ремонтное судно Cable Vigilance выйдет из Кале, Франция, в четверг, 21 ноября, в 19.00 по финскому времени (20.00 мск) и, как ожидается, начнет ремонтные работы не позднее понедельника в зависимости, в частности, от погодных условий. Ожидается, что ремонт кабеля будет завершен к концу ноября", - говорится в сообщении на сайте компании.
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
FT: Швеция изучает причастность китайского сухогруза к разрыву кабелей
20 ноября, 08:53
Место повреждения кабеля было определено в Балтийском море, в шведской экономической зоне, примерно в 700 километрах от Хельсинки, уточняет компания.
Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружено повреждение, кабель выведен из строя. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует обрыв кабеля C-Lion1 как причинение вреда и вмешательство в работу коммуникаций.
Газета Financial Times сообщала, что Швеция изучает причастность китайского сухогруза к разрыву кабелей в Балтийском море. Отмечается, что речь идёт о судне Yi Peng 3 китайской компании Ningbo Yipeng Shipping. По данным газеты, сухогруз шёл из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой, примерно в то же время, когда произошли инциденты.
Немецкое издание Bild утверждает, что капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое подозревается в причастности к обрыву подводных кабелей в Балтийском море, был гражданин РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование этого инцидента будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
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