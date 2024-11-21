https://ria.ru/20241121/finlyandiya-1985027504.html

В Финляндии планируют завершить ремонт кабеля к концу ноября

В Финляндии планируют завершить ремонт кабеля к концу ноября - РИА Новости, 21.11.2024

В Финляндии планируют завершить ремонт кабеля к концу ноября

Финская компания Cinia Oy сообщила, что ремонт поврежденного кабеля связи между Финляндией и Германией, как ожидается, завершится к кону ноября, работы начнутся РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:34

2024-11-21T15:34

2024-11-21T15:34

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Финская компания Cinia Oy сообщила, что ремонт поврежденного кабеля связи между Финляндией и Германией, как ожидается, завершится к кону ноября, работы начнутся не позднее понедельника. "Согласно текущей информации, ремонтное судно Cable Vigilance выйдет из Кале, Франция, в четверг, 21 ноября, в 19.00 по финскому времени (20.00 мск) и, как ожидается, начнет ремонтные работы не позднее понедельника в зависимости, в частности, от погодных условий. Ожидается, что ремонт кабеля будет завершен к концу ноября", - говорится в сообщении на сайте компании. Место повреждения кабеля было определено в Балтийском море, в шведской экономической зоне, примерно в 700 километрах от Хельсинки, уточняет компания. Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружено повреждение, кабель выведен из строя. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует обрыв кабеля C-Lion1 как причинение вреда и вмешательство в работу коммуникаций. Газета Financial Times сообщала, что Швеция изучает причастность китайского сухогруза к разрыву кабелей в Балтийском море. Отмечается, что речь идёт о судне Yi Peng 3 китайской компании Ningbo Yipeng Shipping. По данным газеты, сухогруз шёл из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой, примерно в то же время, когда произошли инциденты. Немецкое издание Bild утверждает, что капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое подозревается в причастности к обрыву подводных кабелей в Балтийском море, был гражданин РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование этого инцидента будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.

https://ria.ru/20241120/shvetsija-1984743619.html

https://ria.ru/20241121/kabel-1984964305.html

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в мире, технологии, финляндия, балтийское море, германия, мария захарова, bild