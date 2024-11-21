https://ria.ru/20241121/eksport-1985060172.html

Производство и экспорт мяса птицы выросли в Ростовской области

Производство и экспорт мяса птицы выросли в Ростовской области - РИА Новости, 21.11.2024

Производство и экспорт мяса птицы выросли в Ростовской области

Промышленное производство и экспорт мяса птицы выросли в Ростовской области с начала года, сообщил заместитель губернатора региона - министр сельского хозяйства РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:45

2024-11-21T17:45

2024-11-21T17:45

ростовская область

китай

миллеровский район

экспорт

продукты

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Промышленное производство и экспорт мяса птицы выросли в Ростовской области с начала года, сообщил заместитель губернатора региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. "С начала года производство мяса в Ростовской области составило 325,4 тысячи тонн, или 103,8% к аналогичному периоду 2023 года. Основной рост мы видим на сельхозпредприятиях, которые произвели за 10 месяцев 184,7 тысячи тонн, нарастив более 10% к показателям прошлого года. Это 57% от общего объема производства мяса на Дону", - приводятся в сообщении правительства области слова Рачаловского. Он отметил, что предприятия группы компаний "Дамате" вносят значительный вклад в общие показатели по производству мяса в регионе, расширяя как объемы производства, так и географию поставок своей продукции. Так, на предприятии "Новые утиные фермы" в Миллеровском районе на 40% увеличено производство продукции из утки в газовакуумной упаковке. Установка оборудования позволила нарастить мощность производства данной продукции на 90 тонн в месяц и расширить ассортимент выпускаемой продукции. "Сегодня все большим спросом пользуется продукция в газовакуумной упаковке. Такой современный и безопасный метод упаковки позволяет сохранять высокие качество и потребительские свойства продукта. Кроме того, сохраняются все витамины и минералы", - отметил гендиректор "Дамате" Андрей Седов. Всего по итогам девяти месяцев 2024 года на предприятии "Новые утиные фермы" произведено 13 тысяч тонн продукции из утки в убойном весе, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, с начала текущего года был налажен экспорт мяса утки из Миллеровского района в Китай. За девять месяцев из Ростовской области в КНР отправлено более 300 тонн утки в убойном весе, что составляет 100% от всего объема российских поставок, так как "Дамате" является единственным экспортером утки из России в Китай. В компании также отмечают, что 20% от всего объема экспорта мяса индейки (с начала года ГК "Дамате" было экспортировано в КНР 8 тысяч тонн) были поставлены с индейководческого комплекса в Ростовской области.

https://ria.ru/20241118/kampanija-1984433808.html

https://ria.ru/20241114/restorany-1983676686.html

китай

миллеровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, миллеровский район, экспорт, продукты